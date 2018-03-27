台東市長張國洲拚連任 贏面大

2018年03月27日 01:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣黨部26日起辦理縣議員暨鄉鎮市長提名登記，現任台東市長張國洲首日便前往登記，與民進黨提名的洪宗楷選戰正式開打，張國洲說，不管對手是誰，現階段仍以市政為重點，而據外界評估，張國洲勝選機會大。

國民黨台東縣黨部26日到28日辦理縣議員暨鄉鎮市長提名登記，爭取連任的縣議員方賢仁搶得頭香，首日共有17人完成登記，副議長陳宏宗及周達三、 翁麗吟、張全馨嵐等多位現任的縣議員也都前往登記。

台東市長張國洲前往登記時，巧遇轉換跑道參選縣議員的前綠島鄉長李數奼，兩人互道加油，對於距離投票日越來越逼近，張國洲說，市政工作千頭萬緒，現在又有2億元的前瞻計畫要執行，目前仍是以市政為重點。

張國洲爭取連任，面對的是日前甫獲民進黨提名的縣議員洪宗楷，對於年底的選戰，洪宗楷早已在街頭立起看板，以「年輕夠帶勁，台東向前進」為訴求，一般認為洪宗楷雖是民進黨在台東的明日之星，但只擔任3年縣議員，資歷尚淺，想要打贏這場選戰，尚有距離。

而擔任民代17年的張國洲，3年前與民進黨強棒賴坤成力拚，最後只以681票險勝，而這3年來，張國洲對於市政的經營四平八穩，加上有執政的優勢，外界認為勝選機會大，不過離投票還有半年時間，仍有待各自努力。

(中國時報)