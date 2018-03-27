台東市長張國洲拚連任 贏面大

台東市長張國洲（右）與登記參選縣議員的李數奼（左），握手互道加油。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

國民黨台東縣黨部26日起辦理縣議員暨鄉鎮市長提名登記，現任台東市長張國洲首日便前往登記，與民進黨提名的洪宗楷選戰正式開打，張國洲說，不管對手是誰，現階段仍以市政為重點，而據外界評估，張國洲勝選機會大。

國民黨台東縣黨部26日到28日辦理縣議員暨鄉鎮市長提名登記，爭取連任的縣議員方賢仁搶得頭香，首日共有17人完成登記，副議長陳宏宗及周達三、 翁麗吟、張全馨嵐等多位現任的縣議員也都前往登記。

台東市長張國洲前往登記時，巧遇轉換跑道參選縣議員的前綠島鄉長李數奼，兩人互道加油，對於距離投票日越來越逼近，張國洲說，市政工作千頭萬緒，現在又有2億元的前瞻計畫要執行，目前仍是以市政為重點。

張國洲爭取連任，面對的是日前甫獲民進黨提名的縣議員洪宗楷，對於年底的選戰，洪宗楷早已在街頭立起看板，以「年輕夠帶勁，台東向前進」為訴求，一般認為洪宗楷雖是民進黨在台東的明日之星，但只擔任3年縣議員，資歷尚淺，想要打贏這場選戰，尚有距離。

而擔任民代17年的張國洲，3年前與民進黨強棒賴坤成力拚，最後只以681票險勝，而這3年來，張國洲對於市政的經營四平八穩，加上有執政的優勢，外界認為勝選機會大，不過離投票還有半年時間，仍有待各自努力。

(中國時報)

藍消極綠深耕 變天不易 新聞透視－中研院反成麻煩製造者

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。