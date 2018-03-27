新聞透視－中研院反成麻煩製造者

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中國時報

中央研究院主導的國家生技研究園區還未有貢獻就製造一堆麻煩，台北市長柯文哲常說，面對問題是解決問題的第一步，市府勇於承擔把國家生技園區聯外隧道納入「東區門戶計畫」，反而是中研院自己捅出的婁子，卻置身事外，柯文哲難道不生氣嗎？

生技園區動工後，嚴重影響社區安寧，工程重車進出造成空氣、噪音等汙染，已讓居民忍無可忍，如今各單位陸續進駐，不但沒有解決居民對塞車的疑慮，更把問題丟給市府擦屁股。

本該是對台灣經濟發展有幫助的機構，結果從開發至今，惹出的爭議多不勝數，2010年開發案作家張曉風痛批，開發不論規模大小都是破壞環境，如同強暴，不論遭到侵犯的程度如何，都是強暴。

中研院這個「歹厝邊」在未做任何生態調查，就計畫在不該住人、蓋房子的自然形成溼地，大興土木設立生技園區，傷害既然已造成，不僅沒有檢討，還當起了「山大王」，沒有把鄰居放在眼裡，更是為所欲為。

國家生技園區想當然會帶來地方繁榮、備受期待，豈料，應該是敲鑼打鼓歡迎的喜事卻變成害事連連，在聯外隧道完成前，交通壅塞是接下來居民要面對的災難，中研院提出接駁車、彈性上班時間的配套，甚至說各單位採陸續進駐方式降低衝擊，但總有一天會全面進駐，這樣的措施實在令人無法接受，居民都知道這對紓解塞車不會起太大作用。

最基本的交通問題不解決，要怎麼讓人信服有辦法研究出多麼好的生技新藥、新疫苗及新試劑，研發人員未來恐怕在進入園區要做實驗前，精神就先被塞車給耗盡，還談什麼研究。

(中國時報)

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