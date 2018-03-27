竹市首座電動車充電站亮相

2018年03月27日 01:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府推動「停車場再生計畫」，針對全市9座停車場進行改造，位在光復路的赤土崎地下停車場26日完工啟用，並新增全市首座免費電動車充電站，另路面重鋪、標誌更新，同時活化閒置空間為休閒中心，整體設備媲美百貨公司等級。

市府指出，赤土崎地下停車場於2001年建造完成啟用，設有汽車位592格、機車位211格，由於鄰近醫院、校區及美食區，是竹市使用率相當高的公有停車場之一。但16年來赤土崎停車場從未整修，導致建築設備老舊，光線昏暗、牆面漏水、地板龜裂，到了夏天更是悶熱，因此市府決定重新改造。

市長林智堅表示，過去的赤土崎停車場動線規畫不友善、光線不明亮，讓女性朋友無法安心，因此進行大整修，經過改造後的赤土崎停車場，擁有清楚明亮的視覺設計和指標系統，電梯、廁所、哺乳室也都全面更新。

另也重新規畫無障礙及友善車位、行人專用道，管理室也新增愛心傘借用、嬰兒車租借及簡易車輛維修工具租借等貼心服務，變的安全、舒適又溫馨。此次市府投入2800萬，除了打造明亮整潔的停車環境，也引進了車牌辨識、智慧尋車系統，並與工研院合作，設置充電柱及4格的電動車位，讓電動車停車同時也順便充電，成為新竹市第1個設置充電柱及電動車位的停車場。

(中國時報)