台中港風雨走廊 4月底完工

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中國時報
／台中報導

台中港不定期觀光郵輪艘次近年來銳減，面對大環境因素衝擊觀光人數，台中港務分公司積極提升硬體設備，18號碼頭新建風雨走廊將於4月底完工，提供遊客更舒適的通關空間。

台中靠港郵輪自2014年37艘銳減為去年5艘，觀光人數從17萬慘跌至5000人，台中港務分公司面對困境，積極提升旅客服務中心通關旅運設施及營運空間，於18號、19號碼頭間新建風雨走廊，讓旅客入、出境不再受風雨及日曬影響。

總經理鍾英鳳表示，正在興建的18號碼頭風雨走廊工程，包含A棟風雨走廊主體建築、B棟人行鋼橋及C棟18號碼頭服務站3項工程，未來將提供通關查驗(CIQS)、手機充電設備、無線網路及免稅商店等服務內容，預計4月底完工。

台中港務分公司強調，今年第1艘靠泊台中港的「卡麗多莉輪」，以環島及跳島方式載運近百名外國旅客暢遊台灣，是國際郵輪來台旅遊新模式，希望透過多樣式的靠泊模式，吸引國際郵輪靠泊並帶動觀光發展。

台中港務分公司指出，在兩岸定期渡輪方面包括廈門的中遠之星及平潭的海峽號，今年1至2月入、出境人次均較去年同期大幅成長；而2016年因海峽號大歲修停航，2017年整體旅客數約4萬7000人次，也成長約1倍。

(中國時報)

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