好家在嘉義 好能量迸發

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中國時報
涂醒哲

有注意到嘉義市越來越不一樣了嗎？原本在北興國中旁邊的荒地，長出了一畝畝菜園；平時經過的公園街圍牆煥然一新變成水藍色，魚兒在牆上游；後驛巷內的廢棄醬菜工廠，開始辦活動變得好熱鬧。

這些改變來自於社區能量的凝聚，更來自於社區居民的參與，從小小的社區開始萌芽，成就了一個不一樣的嘉義市，這就是「社區規畫師駐地環境改造計畫」所帶來的成果。

「好家在嘉義」是嘉義市政府環保局與台灣田野工場攜手合作的社區環境改造計畫，迄今已3年，帶動社區景觀改造、藝術參與、食農教育等多元面向的發展，打破多數人對於綠美化的想像。

像是新店社區的生態圍籬，利用環保局修樹工程產出的回收木材，彩繪廢棄舊木，打造火車頭意象，呼應此處是早期糖鐵、林鐵經過的路段。

太平社區將荒廢的水泥地面，重新整地為菜園，打碎的混凝土再堆疊成步道。去年我在臉書分享他們招募大力士的活動，把敲碎的水泥搬開再利用，太平里里民、北興國中學生，以及一個個志工們都熱情響應。

公園街榮民服務處的轉角牆，水藍色的牆面結合彩繪與馬賽克，有蝴蝶、鳥兒、小兔子唯妙唯肖地出現；改造原本牆上的花盆，成為優游水中錦鯉的魚鱗，短短幾公尺的街上，宛如多了一個繽紛的動物園，幸福洋溢。

連續兩年，我到舊監宿舍群、後驛社區的醬菜工廠參加社規師成果展，每一次都感到驚豔不已。

嘉義市社規師駐地環境改造計畫，因為有創意的社規師、里民的支持和投入、青年朋友的參與，一起成就20多個社區的改變。有這麼多打從心底愛嘉義的大家，那就是這座城市的希望與未來。

(中國時報)

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