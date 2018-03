高雄囡仔節 邀你來童樂

2018年03月27日 01:10 中國時報 柯宗緯 /高雄報導 /高雄報導

兒童節「雄」好康!高雄市未滿12歲人口逾26.3萬,市府為慶祝兒童節規畫「高雄囡仔節」活動,以「用心陪伴,讚在一起」為主題,呼籲家長引導孩子發展正向特質,4月底前更祭出100項好玩好看好康活動,讓孩童度過難忘佳節。

社會局長姚雨靜指出,高雄推展兒童福利創新與績效備受肯定,歷年中央社福績效考核均獲優等,除107年調高生育津貼、增加坐月子到宅服務時數新措施,並試辦全國首創「定點計時托育服務」提供臨時托育服務。

另也增設社區公共托育家園與非營利幼兒園、推動幼兒教保公共化,有全國最多之18處育兒資源中心、14處早期療育服務據點、2輛偏鄉行動育兒資源車、規畫營造共融式公園,並自4月4日兒童節起6歲至未滿12歲兒童可用5折優惠搭乘高雄捷運及輕軌,盼兒童健康快樂長大。

107年高雄囡仔節提供100個豐富多元活動,親子合照上傳到官網可獲贈由鈴鹿賽道樂園贊助的指定遊樂設施免費搭乘券1張,並參加抽獎,活動詳情可查詢「107年高雄囡仔節」官網。

壽山動物園4月3日至8日推出12歲以下兒童免費入園,並舉辦「藝起繪壽山」兒童寫生著色比賽,繳件就能獲「2018 Do you know me?動物集章冊」1本。高雄翰品酒店搶攻兒童節商機,凡兒童同行入住即免費提供法國知名保養品牌。

(中國時報)