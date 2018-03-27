土石流預警 機器人報你知

2018年03月27日 01:10 中國時報 吳岳修／新北報導

土石流往往釀成重大災情，新北市農業局與「2017 NASA黑客松」冠軍青年團隊「Space Bar」開發「土石流聊天機器人」，每分鐘擷取政府開放土石流資料，一旦發生土石流時，機器人會立即預警推播，讓民眾掌握土石流狀況及遷移避難狀況，減少災害損失。

農業局26日上午與「Space Bar」團隊召開展示會，副市長葉惠青表示，這項防災應用不僅止於土石流，還包括河川水情、山坡地防護等，從預警開始到決策，未來都可以進一步運用政府open data建置更深更廣的災害防救系統，對災害防救有更大幫助。

農業局長李玟表示，新北市山坡地約佔整體總面積88％，土石流潛勢溪流多達234條，數量全國第二，僅次於南投縣，目前新北市的土石流疏散避難發布警戒訊息機制，仍處於紅黃警戒發佈前，由市府以電話通報各區公所、土石流潛勢溪流周邊的里長，相對耗費人力與時間。

「Space Bar」團長毛弘仁說，「土石流守護神」建置在Facebook ChatBot系統上，民眾只要加入臉書粉絲團，當土石流紅黃警戒發生時，機器人就會自動推播土石流紅黃警戒訊息；機器人還內建小遊戲，民眾還可以透過與機器人對談，在答題間了解土石流防災知識，達到防災宣導效益。

「Space Bar」是由台大電機系毛弘仁與蘇宥辰、台大物理系陳凱風及呂佳軒、交大資工系宋元堯等5位同學組成，團隊曾將美國太空總署NASA全球山崩資料庫製成視覺化平台，設計出通報土石流系統，榮獲NASA最佳概念獎全球總冠軍。

(中國時報)