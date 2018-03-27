南瑤宮7.6米進香頭旗 歡迎PK

彰化南瑤宮笨港進香，導引前進的「頭旗旗竿」，長達7.6公尺，可能是全台進香頭旗最長，彰化市長兼任南瑤宮管理人邱建富歡迎各宮廟來PK！（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化南瑤宮笨港進香進入高潮，一整天都在雲林境內，長達7.6公尺的進香頭旗，所到之處都掀起信徒注目，「好高、好長啊！」揮旗需臂力和技巧，兼任南瑤宮管理人的彰化市長邱建富表示，歡迎各地宮廟來「PK」比一比進香頭旗旗竿長度！

「三媽愛潦溪！」今年南瑤宮笨港進香輪到三媽六主辦，將批星載月橫渡濁水溪，尋回古香路，也是全台各地進香隊伍的「唯一」，3年前就掀起轟動，今年報名更熱絡，橫渡台灣母親河，還被譽為一生必潦的體驗。

進香隊伍「頭旗」26日整天都在雲林境內，邱建富指出，頭旗又稱「先鋒旗」、「佈兵旗」等，代表整個進香隊伍的象徵旗幟，旗上書寫地名、宮名及其神名； 除指揮有形進香隊伍及無形的兵馬，還具有「除煞」、「開路」等功能，如同進香隊伍的「導航系統」。

邱建富說，南瑤宮笨港進香頭旗特別長，是因興盛時期進香人數動輒10餘萬人，隊伍拉得太長，為讓後方信眾能看得到，才會製作得特別長，成了獨具的特色。

慣例上，除了頭旗，還有頭燈。頭旗是白天行進的引導標誌，頭燈則在夜間擔任領航角色，「晝旗夜燈」行進中，29日夜幕低垂，橫渡濁水溪濁總長約7公里，沿途兩排火把的行徑道路，隨行陣頭延綿1公里，將涉水走過2處約水深膝蓋的溪流。

(中國時報)

范氏家廟上梁 主委妙語催生 韓國瑜澄清 宣布參選才會募款

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。