南瑤宮7.6米進香頭旗 歡迎PK

2018年03月27日 01:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化南瑤宮笨港進香進入高潮，一整天都在雲林境內，長達7.6公尺的進香頭旗，所到之處都掀起信徒注目，「好高、好長啊！」揮旗需臂力和技巧，兼任南瑤宮管理人的彰化市長邱建富表示，歡迎各地宮廟來「PK」比一比進香頭旗旗竿長度！

「三媽愛潦溪！」今年南瑤宮笨港進香輪到三媽六主辦，將批星載月橫渡濁水溪，尋回古香路，也是全台各地進香隊伍的「唯一」，3年前就掀起轟動，今年報名更熱絡，橫渡台灣母親河，還被譽為一生必潦的體驗。

進香隊伍「頭旗」26日整天都在雲林境內，邱建富指出，頭旗又稱「先鋒旗」、「佈兵旗」等，代表整個進香隊伍的象徵旗幟，旗上書寫地名、宮名及其神名； 除指揮有形進香隊伍及無形的兵馬，還具有「除煞」、「開路」等功能，如同進香隊伍的「導航系統」。

邱建富說，南瑤宮笨港進香頭旗特別長，是因興盛時期進香人數動輒10餘萬人，隊伍拉得太長，為讓後方信眾能看得到，才會製作得特別長，成了獨具的特色。

慣例上，除了頭旗，還有頭燈。頭旗是白天行進的引導標誌，頭燈則在夜間擔任領航角色，「晝旗夜燈」行進中，29日夜幕低垂，橫渡濁水溪濁總長約7公里，沿途兩排火把的行徑道路，隨行陣頭延綿1公里，將涉水走過2處約水深膝蓋的溪流。

(中國時報)