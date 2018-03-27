國民黨雲林黨部缺錢 領表、登記收費

2018年03月27日 01:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣黨部極缺經費，針對今年欲參加縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉黨內提名作業者，領表與登記都將收費，縣黨部29日將召開委員會決定收費標準，主委林文進表示，黨部營運缺錢是主因，輔選也需要經費，黨部一定會努力輔選。

林文進說，不是為了多少人想代表國民黨參選而設繳費門檻，黨部經費很少是主要原因，輔選需要經費，獲提名的人負擔一點也是合理的。

他表示，說國民黨不欠錢是騙人，收費也不是放自己口袋，為避免爭議，獲徵召者也要比照提名程序繳費，相信他們不會在意繳一點費用。

國民黨雲林縣黨部五合一選舉領表費、登記費一概不予退費，除非經提名接受輔選不幸落選，落選的提名人可申請退登記費。

林文進說，很多人反對他退費，但他認為應該給予獲提名的落選者有退費的選擇，最重要的是「我們一定會努力輔選」。

是否影響該黨同志掛國民黨籍參選的意願？林文進說，真正選得上的人掛國民黨徽是給國民黨面子，不掛國民黨也能選得上，一樣祝福，掛不掛黨籍是其次。

雲林縣20鄉鎮市首長目前僅有一席國民黨籍市長，林文進強調，他不介意有幾人能以國民黨籍參選，若優秀黨員要以無黨籍參選而希望黨部諒解，「我會慈悲告訴他不掛國民黨參選也以你為榮，這沒有什麼關係。」

林文進表示，能為民服務但無法代表國民黨參選，黨以他為榮，黨的得票席次掛零沒關係，這是劣勢政黨要謙卑面對的，「他黨沒什麼好假嗆（神氣），處分只是草螟弄雞公而已。」

(中國時報)