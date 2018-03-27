韓國瑜澄清 宣布參選才會募款

2018年03月27日 01:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高市黨部主委韓國瑜尚未決定是否參選高雄市長，但日前拋出可能向選民借30元參選的構想，最近在網路瘋傳，他擔心造成外界誤會，甚至有人藉此詐財，26日發聲明強調還沒做好準備前，絕不會發動募款，請支持者切勿受騙。

韓國瑜日前接受媒體訪問，拋出向選民借錢的構想，表示因中央黨部經費短缺，才想起每個候選人在選後有每票30元補助款，他萌生先向選民借30元，選後再用補助款償還每位捐款人，「純粹是思考黨部資源缺乏所想出的權宜之計」。

幕僚表示，最近不斷有民眾打電話到高市黨部，劈頭就說要捐30元給韓國瑜選市長，臉書及即時通訊軟體LINE上也瘋傳這個訊息，甚至有幾個打著韓國瑜名義的臉書社團憑空出現，黨部急著撇清：「這些和韓國瑜都沒有關係！」

韓國瑜26日發出聲明稿強調，向選民借錢是初步構想，他還沒有正式宣布參選與否、尚未成為國民黨提名的高雄市長候選人之前，絕不會接受任何捐款，也沒有任何募款帳號，一旦他準備好要投入選戰，一定站出來正式說明。

他表示，現階段要先忙完議員初選作業，26至28日受理登記，26日首日已有8人完成登記，現任議員劉德林搶頭香、新人李雅芬則由競選團隊扮神力女超人陪同登記，高雄市共擬提名35人，參選爆炸選區將擇期舉行民調。

(中國時報)