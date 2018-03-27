鶯歌陶瓷嘉年華 30日登場

2018年03月27日 01:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

停辦多年的鶯歌陶瓷嘉年華將在3月30日、4月1日登場，今年除大小市集，包含踩街遊行、茶會、園遊會、聯展、DIY體驗及陶瓷生活講座等，不僅能免費參觀陶博館，還有達人帶路暢遊窯場輕旅行，體驗鶯歌之美。

新北市府26日舉行活動記者會，邀請鶯歌各大商家共襄盛舉，預告活動募集超過200家鶯歌店家，30日至4月8日提供破盤低價折扣，除陶藝精品最低1.5折起外，還有1元商品優惠。

副市長葉惠青表示，鶯歌以製陶聞名海內外，已有超過200年歷史，隨時間與環境演進，產業也逐漸升級與轉型，專研高階功能材料與精密加工儀器製程，躋身科技產業行列，更善用鶯歌自然生態與藝術人文資源，轉型發展觀光休閒產業。

葉惠青說，今年整合各方資源，舉辦「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」，盼透過兼具趣味性與文化內涵的活動，吸引更多人到鶯歌領略不一樣的鶯歌之美。

鶯歌區長周晉平表示，31日「神遊變裝踩街」，將由超過2公尺的陶神人偶帶領民眾從活動主會場踩街遊行到鶯歌老街；而4月1日的「千人奉茶茶會」則將免費請大家喝茶。

主會場鶯歌礫間停車場，也將集結鶯歌與新北在地優質小店、小吃、小農打造「趕集園遊會」，精選鶯歌陶藝名家作品的「107福旺生活聯展」。

此外，現場也有手感彩繪陶碗與仿銅陶板畫DIY體驗，以及窯廠輕旅行。

提早報名參加「神遊變裝踩街」及「千人奉茶茶會」活動，有機會得到限量贈品，詳洽：www.yinggecarnival.url.tw。

(中國時報)