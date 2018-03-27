朝陽水語園區啟用 淨化南崁溪

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導

桃園市維護水環境不遺餘力，除環保局設立全國首座低碳暨環境教育中心，南崁溪第一座礫間水質淨化工程「朝陽水語教育園區」也於26日完工啟用。中壢區永福里水環境巡守隊則獲環保署評選為106年度全國特優水環境巡守隊，是維護水環境的幕後功臣。

桃園市環保局未來還將在觀音區的環保科技園區內研發大樓，整合在地資源成立全國首座「海岸與資源環境教育園區」，園區內2大主題館包括串聯桃園市海岸生態景觀的「海岸生態館」，預計明年1月開工、2020年正式啟用，而呈現桃園的廢棄物處理技術及資源化的成效的「永續資源館」，則預計今年8月開始試營運。

桃園南崁溪第一座礫間水質淨化工程「朝陽水語教育園區」26日完工啟用，透過在地底槽體中鋪設多層經過仔細篩選的礫石，藉由打入氣體提高水中的溶氧量，使「好氧菌」更加活躍而讓礫石表面包覆一層生物膜，並藉此吸收及分解水中的汙染物，市長鄭文燦說園區不會臭、又安靜，未來每日將可處理1萬噸生活汙水。

新街溪河岸步道是許多民眾休憩的好場所，舒適環境幕後功臣是中壢區永福里水環境巡守隊，也獲環保署評選為106年度全國特優水環境巡守隊。隊長馬玉明、里長戴興榮說，隊員目前有30人，平均3天出勤1次，撈出河中所有垃圾，再把兩旁雜草清除變成親水河岸，努力之下民眾會互相提醒別丟垃圾，就是最好回報。

(中國時報)

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