2018年03月27日 01:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」活動及相關競賽即將於4月起陸續登場，22庄頭共有13組對抗賽蓄勢待發，市府文化局與各部落26日上午在鹽水區文昌國小舉行的開幕式，由文化局長葉澤山和貴賓開籠施放鴿笭，宣告2018台南市鴿笭文化季揭開序幕。

台南市鴿笭文化季共有鹽水區13個部落、新營區6部落、學甲區3部落參與，將從4月起將一直持續至6月底，在新營、鹽水一帶稱為「放粉鳥仔笭」，在學甲則叫做「放紅腳笭」。

鴿笭擲放方式有擲空飛翔、穿籠起飛及掀籠地面起飛3種方式，昨日開幕儀式由最早進行私笭賽的後寮鴿笭會協助，將笭鴿放入雞籠內，在同一時間掀開雞籠，笭鴿就一衝上天，朝目標飛去。

葉澤山表示，台南市施放鴿笭的部落數量是全台第一，除了這些短笭競賽外，2014年列入市定民俗之後，佳里延平、漳州社區也陸續投入養賽鴿、製作長笭，希望地方的鴿笭文化能傳承延續。

為讓這項深具特色的市定民俗有清楚的規則，文化局配合鴿笭季，也整合各鴿笭會公、私部落對抗賽時間表，並安排南瀛故事人協會，結合文化局出版「笭鴿上青天」繪本及創意寫生，在校園內推廣，讓無形的文化資產向下扎根。

放粉鳥笭為早期農村農閒活動，現在僅見於嘉南農村地帶，全部的鴿笭對抗賽時程可至台南市文化局網站查詢。

(中國時報)