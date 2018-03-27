對抗賽4月登場

台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」各項競賽將在4月到6月底陸續登場，26日上午在文昌國小開籠施放鴿笭，宣告活動揭開序幕。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」活動及相關競賽即將於4月起陸續登場，22庄頭共有13組對抗賽蓄勢待發，市府文化局與各部落26日上午在鹽水區文昌國小舉行的開幕式，由文化局長葉澤山和貴賓開籠施放鴿笭，宣告2018台南市鴿笭文化季揭開序幕。

台南市鴿笭文化季共有鹽水區13個部落、新營區6部落、學甲區3部落參與，將從4月起將一直持續至6月底，在新營、鹽水一帶稱為「放粉鳥仔笭」，在學甲則叫做「放紅腳笭」。

鴿笭擲放方式有擲空飛翔、穿籠起飛及掀籠地面起飛3種方式，昨日開幕儀式由最早進行私笭賽的後寮鴿笭會協助，將笭鴿放入雞籠內，在同一時間掀開雞籠，笭鴿就一衝上天，朝目標飛去。

葉澤山表示，台南市施放鴿笭的部落數量是全台第一，除了這些短笭競賽外，2014年列入市定民俗之後，佳里延平、漳州社區也陸續投入養賽鴿、製作長笭，希望地方的鴿笭文化能傳承延續。

為讓這項深具特色的市定民俗有清楚的規則，文化局配合鴿笭季，也整合各鴿笭會公、私部落對抗賽時間表，並安排南瀛故事人協會，結合文化局出版「笭鴿上青天」繪本及創意寫生，在校園內推廣，讓無形的文化資產向下扎根。

放粉鳥笭為早期農村農閒活動，現在僅見於嘉南農村地帶，全部的鴿笭對抗賽時程可至台南市文化局網站查詢。

(中國時報)

埤頭鄉爆米香節 31日引爆 愛澎湖部落格－馬公機場改名澎湖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。