愛澎湖部落格－馬公機場改名澎湖 就是做對的事

2018年03月27日 01:10 中國時報 陳光復

澎湖馬公機場改名，讓澎湖成為澎湖，澎湖縣政府多年來的努力，如今我們做到了。

馬公機場不在馬公！機場坐落在湖西鄉，卻不叫湖西機場！馬公機場作為澎湖最主要的出入門戶，用的是鄉鎮市級的名稱，早年會如此命名，自有相關背景和考量，當然行之有年的名稱，也可以繼續沿用，可是一旦考慮到整體行銷，澎湖這兩個字又會比馬公更形重要。

住在澎湖的我們，甚至是台灣本島的友人，都知道飛澎湖，必須訂飛馬公的航線機票，對外國友人來說，他卻只知道澎湖而不知道馬公，這樣的例子，讓我們必須思考，澎湖自發展觀光以來，推銷的都是澎湖二字，不論是外婆的澎湖灣乃至世界最美麗海灣，基於整體宣傳上的考量，澎湖機場相較於馬公機場會更為適合。

經過3年來的爭取，中央認同我們的看法，同意馬公機場改名澎湖機場，衍生的招牌變更、登機證等必要費用，分別由民航局、各家航空公司自行吸收，縣政府無須負擔任何費用。

光復深知任何一項公共政策，包括機場的改名，不可能有百分之百的支持，就算說明這無須大筆經費、縣政府也不用負擔，一樣會碰到浪費錢、吃飽太閒等質疑，但光復只堅持一個主張，就是做對的事。只要方向正確，成果就算不能及時呈現，歷史也終將留下紀錄。

(中國時報)