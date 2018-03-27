竹北光明商圈 人行道將整容

2018年03月27日 01:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣竹北市光明一路為在地知名美食商圈，不過人行道路幅狹窄，又有樹穴、變電箱等占位，竹北市公所爭取中央預算、自行編列經費，預計重新規畫、施工，除了拓寬人行道之外，也將以連續樹穴造景，26日召開說明會，民意代表、居民及在地商家都提出建議。

竹北市公所委請顧問公司規畫，預計將改善西起縣政九路、東至縣政二路的雙側人行道，改善總長度約1121公尺，也將有景觀路燈、意象路燈，以及連續綠帶等，目前計畫種植黃花風鈴木，營造光明商區的景觀。

與會的竹北市民代表余政達指出，人行道寬度將從2.4公尺增加為3.5公尺，是否會影響到車道空間？另外，樹穴空間若增加，是否會排擠人行空間？顧問公司則指出，車道採取汽、機車混合車道，估計不受影響，現今主要問題「可能是汽車違停」。另外也估算人行空間至少還有2.35公尺，民眾可以並肩行走，甚至推嬰兒車等，「人行空間會比現今大！」

竹北市民代表郭美珠也質疑，未來變電箱位置是否會改善？另名市民代表葉信輝也提問，連續綠帶空間會在何處？是否影響商家、住家空間進出？施工期間是否有規畫，對居民造成的影響？

竹北市公所則回應，先前已與各共管單位開過協調會議，變電箱預計挪至綠帶空間，另外連續綠帶也會參酌居民、商家意見，不會造成過多影響，施工期預計180天，將採取分段施工，對民眾的影響降至最低。

(中國時報)