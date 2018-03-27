高雄零舉債 綠打臉「靠偏財」

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中國時報
／高雄報導

高雄市府去年風光宣布首次達成零舉債，但民進黨議員郭建盟26日質詢時狠狠打臉，指去年收入增加8成來自土地增值稅等「偏財運」，今年想再零舉債，「可能要燒香」；藍營議員則建議市府，在官網設「還債鐘」，提醒首長勿忘債務。

高市府去年12月宣布達成首次零舉債，並實質還債10億，議員郭建盟26日肯定市府的努力，但也指去年稅課收入增加35.48億，其中80％來自土地增值稅、遺產及贈與稅、印花稅等機會稅，不可能每年都有。

另外，公教人員調薪3％，市府人事支出將多17億，加上全球升息，高雄2900多億債務升息1碼就很不得了，郭建盟直言，要維持零舉債很困難，他更質疑，近年資本建設金額下滑，恐影響施政品質及競爭力。

「組織精簡才經得起風浪！」郭建盟說，市府應擬定「財政基本維持收支平衡待辦事項建議書」，說明裁併機關、業務縮減事項，供下屆新任市長接手執行。

財政局長簡振澄坦承，去年增加的多數是機會稅，但市府今年會持續努力拚收支平衡，並強調資本支出每年超過200億，不影響施政品質，然而郭建盟立刻反駁，縣市合併後原市區道路維護退步，要求市府深入了解。

國民黨議員黃柏霖、陳玫娟則呼籲縣市政府設「還債鐘」，載明剩餘任期、每天債務增減，讓縣市長不敢亂借錢揮霍。

(中國時報)

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