法探險船開放參觀 學童喊酷

2018年03月27日 01:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國際知名的TARA探險船，15年來航行於世界各角落，造訪過南北極與3大洋進行海洋考察計畫，26日首度停靠花蓮港，負責台灣停靠作業的帝諾斯國際總經理劉立仁特別回饋母校，招待花蓮市明恥國小20多名學童登船參觀，領略更寬廣的海洋世界，小朋友登船後看到各式各樣的設備都大喊「好酷！」

推廣海洋環境教育

法國籍海洋科學考察船TARA號，由海洋學、生態學等專家組成國際團隊，2003年投入海洋研究以來，已完成10項大型任務，航程總計超過35萬公里，前年開始進行「太平洋計畫」，探索珊瑚礁多樣性、海洋浮游生物，了解近年海洋環境與氣候變遷。

去年TARA號接受海洋大學校長張清風邀請首度訪問台灣，停泊在基隆港開放參觀，並推廣海洋保育及環境教育，今年第二度訪台，連續2年贊助、協助探險船靠港作業的劉立仁，特別爭取研究船停靠花蓮，還邀請海大學生為明恥國小學童翻譯、解說。

前往基隆港停留

帝諾斯國際船務協理賴建勳說，TARA探險船是專為嚴酷的航行環境所設計的雙桅縱帆船，鋁製船體呈扁圓形，冰層靠近時船體會浮升到冰面上，另27公尺高的船桅，可升起2大張主帆，張帆面積可達400平方公尺，失去動力時仍可依靠風力行駛。

TARA號執行海洋考察計畫，把成果帶到各國展覽，增進民眾的環保與海洋意識，劉立仁說，他是花蓮明恥國小畢業校友，藉由這次船隻至花蓮補給的機會，招待小學童登船了解海洋的奧秘，昨晚離開花蓮港，預計前往基隆港停留到3月31日。

(中國時報)