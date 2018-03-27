法探險船開放參觀 學童喊酷

國際知名的TARA探險船，15年來航行於世界各角落，造訪過南北極與3大洋進行海洋考察計畫，26日首度停靠花蓮港，負責台灣停靠作業的帝諾斯國際總經理劉立仁特別回饋母校，招待花蓮市明恥國小20多名學童登船參觀，領略更寬廣的海洋世界，小朋友登船後看到各式各樣的設備都大喊「好酷！」（許家寧攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

國際知名的TARA探險船，15年來航行於世界各角落，造訪過南北極與3大洋進行海洋考察計畫，26日首度停靠花蓮港，負責台灣停靠作業的帝諾斯國際總經理劉立仁特別回饋母校，招待花蓮市明恥國小20多名學童登船參觀，領略更寬廣的海洋世界，小朋友登船後看到各式各樣的設備都大喊「好酷！」

推廣海洋環境教育

法國籍海洋科學考察船TARA號，由海洋學、生態學等專家組成國際團隊，2003年投入海洋研究以來，已完成10項大型任務，航程總計超過35萬公里，前年開始進行「太平洋計畫」，探索珊瑚礁多樣性、海洋浮游生物，了解近年海洋環境與氣候變遷。

去年TARA號接受海洋大學校長張清風邀請首度訪問台灣，停泊在基隆港開放參觀，並推廣海洋保育及環境教育，今年第二度訪台，連續2年贊助、協助探險船靠港作業的劉立仁，特別爭取研究船停靠花蓮，還邀請海大學生為明恥國小學童翻譯、解說。

前往基隆港停留

帝諾斯國際船務協理賴建勳說，TARA探險船是專為嚴酷的航行環境所設計的雙桅縱帆船，鋁製船體呈扁圓形，冰層靠近時船體會浮升到冰面上，另27公尺高的船桅，可升起2大張主帆，張帆面積可達400平方公尺，失去動力時仍可依靠風力行駛。

TARA號執行海洋考察計畫，把成果帶到各國展覽，增進民眾的環保與海洋意識，劉立仁說，他是花蓮明恥國小畢業校友，藉由這次船隻至花蓮補給的機會，招待小學童登船了解海洋的奧秘，昨晚離開花蓮港，預計前往基隆港停留到3月31日。

(中國時報)

高雄零舉債 綠打臉「靠偏財」 全台最乾淨城市 新北奪7連霸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。