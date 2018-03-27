全台最乾淨城市 新北奪7連霸

2018年03月27日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

最乾淨城市7連霸！環保署針對全台地方環境清潔考核無預警評比，26日結果出爐，新北市連續第7年獲得全台最乾淨城市獎項，從全台縣市組、鄉鎮推薦、指定組，到村里推薦、指定組均奪特優，連續3年奪得5項特優。

北市升格以來，連續7年獲得全台最乾淨城市，新北市為全台第一大城市，蟬聯全台最乾淨城市的殊榮，絕非一朝一夕可以達成，推動環保工作需從日常生活中的細節做起。

張旭彰說，環保局持續推動里環境認證、環境大整頓、黃金資收站等措施，透過里長、志義工的在地宣導與實踐，不僅發揮潛移默化的功用，也獲得許多熱心里長及里民的肯定認同，共同努力並主動協助。

環保局指出，除在直轄市及縣（市）組第一組榮獲特優獎，更在全台鄉鎮市區組中的推薦組中和區、指定組樹林區，及全台村里組中推薦組中和區秀義里及指定組樹林區樹人里全數榮獲特優獎，是全台唯一連續3年榮獲5項評比大滿貫的城市。

志工里民 共同努力

中和區秀義里，除環境整潔令人驚豔外，還將環保主題運用於彩繪牆及雨撲滿上，從中也可發現志工繪畫時的環保理念巧思，像是牆面繪畫中的人類手中只有一個地球、雨撲滿則畫了一隻存雨水再利用的小豬，諸如此類的環保意象不勝枚舉。

處處充滿小綠洲

該里也巧妙運用狹小巷弄牆面、畸零地等空間種植綠化植栽，讓市民走在里內，處處都可以發現城市中的小綠洲，受到考核委員的青睞，評語指出「社區巷弄皆相當乾淨整潔、環保志工熱心參與社區環境整潔維護、利用巷內牆面及空間進行綠美化工作，效益良好。」

(中國時報)