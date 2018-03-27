青草湖 打造觀光休閒勝地

2018年03月27日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市8景之一的青草湖過去因淤積而沒落，為讓觀光再升級，市府推動青草湖市地重劃，經3年來與上百位地主取得共識，26日正式動土開工，未來將重整環境、綠美化，打造動靜皆宜的多功能青草湖公園。

上百位地主達共識

市長林智堅指出，此次青草湖重劃區範圍於1980年代就劃設為公園、碼頭用地，但後續未積極規畫，土地荒廢閒置，為重現青草湖風光啟動青草湖重劃區，是1994年漁港市地重劃區後，24年來首次啟動公辦市地重劃。

重劃後可提供2.32公頃建築用地，將設置青草湖公園、湖畔休閒道、植栽圍繞等，公共設施比例超過20％，營造市民親水空間，腹地可作為湖濱商旅、低密度住宅與親水休閒等使用，轉型為湖畔觀光休閒勝地。

在副議長許修睿等議員大力支持與協助下，市府此次花了3年多與100多位地主溝通達成共識，成功啟動重劃，市府並將以土地活化、環境美化、觀光發展為3大目標，重整過去零散、低度利用土地，進行整體規畫與綠美化，營造大樹、藍花楹環繞豐富景色，並增設更多公共設施，讓民眾來青草湖散步慢跑、騎自行車、水上運動，也預計舉辦藝文活動，打造觀光、運動休閒功能兼具的青草湖公園。

民眾可更親近湖濱

地政處代理處長曾淑英表示，青草湖市地重劃區開發總面積為2.98公頃，此次也將設置休閒散步道，取代湖畔阻隔民眾親近的擋土牆，民眾可更親近湖濱，此外也將建構滯洪池、護欄，同步照顧到青草湖觀光的公共安全。工程預計於2019年2月完工。

(中國時報)