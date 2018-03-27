頂番婆違章工廠 要求合法化

2018年03月27日 01:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣鹿港頂番婆區聚集300多家工廠，全坐落特定農業區，沒一家符合地目，缺乏合理規畫，衍生農地汙染，廠商沒有合法證明，也影響競爭力。26日縣府和水五金聚落廠商舉辦座談會，經濟部中辦提出臨時工廠登記制度將配合修法，廠商則訴求合法化的時間表。

廠商訴求合法時間表 地球公民基金會持續痛批台灣有13多萬間農地違法工廠，每年仍持續新增6000間違章工廠，是治理失能的結果。彰化縣水五金產業最密集的頂番婆區廠商27日也舉辦座談會，不滿政策搖擺，要解決農工雜處，田園生產聚落不僅難以執行，且容納有限，不能根治問題。

彰化縣長魏明谷指出，頂番婆水五金創造台灣經濟奇蹟，年產值500億元以上，期望藉由座談會聽取各方廠商意見，縣府在鹿港產業規畫上，南邊發展觀光、北邊頂番婆地區發展工業，正持續思考如何將工業區域規畫更大，滿足需求。產業發展牽涉法律面非常廣，將持續為在地企業爭取權利。

經濟部中部辦公室技正雲瑞龍則報告進行中的業務方向，首先臨時工廠登記制度將積極配合立法院修法，特區已有成功案例，未來行政院可能研擬相關方案做有條件的放寬，但需待行政院正式核定。至於田園化生產聚落正在擬定時程表。

重訂都計或變更地目

業者指出，田園生產聚落2個示範區都是私有地，加總不過50公頃，卻有6成以上地主反對，明顯執行不下去，且從前年開始規畫，就算勉強訂出時程，要落實也可能難產，應對症下藥。

縣府建設處表示，計畫朝向整區重訂都市計畫，或全變更一般農業區，由業者自行去整合，有條件開放申請丁種建築用地。

(中國時報)