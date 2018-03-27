擅建車庫圍牆 高雄厝幫解套

高雄厝可藉由大樓景觀陽台或透天綠能設施營造綠化建築。（建管處提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄厝推出4年來申請建照已超過600件，針對新建物取得使用執照後，常見二次施工，違章民眾經申請綠化設施後就可解套，日前鳥松區新收建案在屋前法定空地擅建車庫圍牆，經提出高雄厝申請已核可，免於被拆處分。

頂蓋型車庫 可望轉型

高雄巿違建處理大隊指出，位於鳥松區瑞華街新驗收建案，屋主因不諳建築法令，為了停車及門禁安全需要，在屋前法定空地擅自增建車庫圍牆違建，遭查報認定違反建築法後，工務局輔導申請高雄厝，現已核可施工中。

違建大隊表示，住透天厝住戶為了讓愛車有停車空間，免受風吹日曬雨淋，常見於屋前一樓設置頂蓋型車庫，但受限於建蔽率，如果強行搭建，恐被認定為違建，若是提出高雄厝申請，建管處設有專櫃，可盡速取得合法執照。

申請綠建築 種電環保

高雄厝可藉由大樓景觀陽台或透天綠能設施營造綠化建築，高雄巿於2014年創設鼓勵回饋辦法，工務局建管處統計，4年來已有631件申請，182件拿到使用執照，其中9成是大樓、1成是透天，今年為止也有18件領到使照。

為改善高雄空中地景及都市熱島現象，港都近來大力推廣建築物設置立體綠化，像「高雄市綠建築自治條例」、「高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」都率先突破中央法令，去年啟用的橋頭地檢署即是國內司法機關綠屋頂示範首例。

去年度高雄巿建築物立體綠化與綠屋頂共選定私有、公有及公共建築物10案補助300萬元，今年針對公寓大廈綠屋頂已提供80萬元補助，除了高雄厝、綠屋頂，民眾視需求，也可選擇「太陽光電計畫」，種綠電還能頂樓防漏。

(中國時報)

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