江子翠圖書館 走進哈利波特世界

板橋江子翠分館強調學院風，讓人彷彿走入「哈利波特」書中的霍格華茲魔法學校。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市立圖書館特別推薦轄內十大「高顏值」圖書館，首推走學院風的江子翠分館，場景讓人彷彿走進「哈利波特」中的「霍格華茲」魔法學校，除散發濃厚的文藝氣息，當光線灑在復古外牆和圓形拱窗上，更襯托出迷幻的意境。

市圖表示，新北市近年來以人文創意為主軸，在各區打造別具風格的特色圖書館，每一間都有屬於自己獨特的人文氛圍，除了形成獨特的閱讀風景，更成為「網紅」圖書館。

去年8月開館的板橋江子翠分館，堪稱板橋地區顏值最高的圖書館，有復古優雅的紅磚外牆和圓型拱窗，柔和中又帶點工業風，整體氛圍像極「霍格華茲」魔法學校的城堡，不但滿足熱愛閱讀的愛書人，更成為最有書卷味的打卡熱點。

而仰頭就能欣賞滿天星斗的林口東勢閱覽室、暗藏「書海迷宮」和「移動書架」的三峽北大分館、擁有全台最大單一書牆，讓讀者可以享有被書擁抱幸福感的林口分館、有鐵道和火車觀景窗，最受鐵道迷喜愛的平溪分館和依山傍水的坪林分館。

此外，全台第一座獲得玩具認證的新莊聯合分館、有菜籃族祕密基地之稱的土城分館、特別設置街舞區的新店青少年圖書館、充滿異國風情「世界之窗悅讀角」的智慧化總館，都是市圖特別為愛閱讀、愛拍照的讀者搜集的十大特色圖書館，邀民眾趁連假賞遊。

(中國時報)

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