西湖龍洞村 變身有機村

苗栗西湖龍洞村農友，打造有機鄉的美稱。（李佳玲翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗西湖龍洞村為傳統客庄農村，因地理條件的關係，較不適宜過度開發，仍保留優越的環境。縣府與西湖鄉公所在2011年打造了全縣唯一的「有機村」，推動生態農耕有成，有數位當地農友現已轉作有機，或是由無毒進一步跨入有機，希望可以將低碳有機飲食推廣出去。

龍洞村位於龍洞溪沿岸旁，集水區內植生良好，涵養了豐富的地下水，即使旱冬，也可供應沿岸的農作所需，因沿岸大部份山坡地的坡度大於40度，不適合過度開發，成了世外桃源，造就有機種植環境。

西湖鄉代理鄉長楊秀瑕表示，有機產業是未來趨勢，因此苗栗縣府從2011年開始，輔導西湖鄉在龍洞村打造有機村，主要以生產稻米、柚子、柑橘等農特產為主。目前龍洞村已申請有機認證的農夫為16人，農地面積為約24公頃，有11張有機證照，有機農產年產值約800萬以上。

除了政府機關的努力外，社區居民也都相當用心，會到各學校推廣食農教育，絞盡腦汁推出配合時序的專題旅遊，在社區成立美食工作坊，利用新鮮在地黃豆有機食材，教導大小朋友做有機豆腐。

楊秀瑕笑言，許多人認為西湖龍洞村「好山好水好無聊」，但近年推廣有機農業有成，吸引不少青年回鄉務農，透過新思維激發不一樣的農業，成功提升了農業經營效率，改善農業人力不足的困境。

(中國時報)

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