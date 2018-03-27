紅眼怪鳥 恐成生態殺手

台東市區出現一群外來種菲律賓椋鳥，大啖蒲葵果實，血紅的眼睛令人發毛。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

一群「紅眼怪鳥」大舉入侵台東市區，大啖行道樹「蒲葵」果實，血紅的眼睛美麗而詭異， 台東縣野鳥學會表示，牠們是「菲律賓椋鳥」，屬外來種，族群在台灣有擴大的趨勢，可能會排除本土鳥類棲息空間，恐怕成為生態殺手。

台東市秀泰影城旁的蒲葵行道樹，結滿藍黑色果實，吸引1群約2、30隻的菲律賓椋鳥覓食，在附近就可以聽到牠們聒噪的鳴叫聲，令人印象最深刻的莫過那雙帶點邪門的血紅眼睛，有人稱牠「紅眼戰士」、「惡魔派來的鳥」，也有小朋友說牠得了紅眼症。

在台東市區蒲葵樹上，這群菲律賓椋鳥強勢地高踞枝頭，即使人來人往，仍肆無忌憚地大口吃果實，本土的烏頭翁只能默默地待在一旁，等著這群老大吃剩下的，也是外來種的白尾八哥，大部分在地上撿食掉下的果實。

台東縣野鳥學會理事長林國欽表示，菲律賓椋鳥全身金屬墨綠，在陽光照射下顯得耀眼，而亞成鳥則腹部帶有縱紋，據觀察，台東這幾年發現的大部分是亞成鳥，而且不是整年都看得到，研判可能是過境台東，因為有食物短暫停留。

菲律賓椋鳥又稱輝椋鳥或亞洲輝椋鳥，原產地在菲律賓、孟加拉、馬來半島等東洋界，台灣引進為觀賞鳥後被棄養或逸出至野外，近幾年來在都會區攻城掠地，由於幾乎沒有天敵，且繁殖力驚人，可能對本土鳥種的棲息環境造成威脅，已被列為「入侵種動物」。

(中國時報)

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