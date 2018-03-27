聲援MeToo 議員喊封殺狼師

2018年03月27日 01:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

全球興起「＃Me Too」反性侵運動，台北市議員應曉薇26日踢爆，月底將登場的跆拳道比賽竟有狼師教練，質疑北市教育局未嚴設審查機制；教育局對此說明，教練證是體育署核發，不過依規定帶隊教練不能有性平前科，後續會進行調查。

「＃Me Too」運動在國內外延燒，不少人揭露自己受到性騷擾或性侵害，應曉薇指出，月底舉辦的台北城市盃跆拳道邀請賽，疑似有狼師教練拿著合格教練證帶團參賽，她痛批教育局大開後門，讓狼師透過教練證有機會漂白。

教育局體衛科長黃國忠解釋，帶隊教練證是體育署核發，應曉薇則痛批市府怎麼可以踢皮球，難道體育署核發的證件，教育局不用複查嗎？這麼不負責任。

此外，應曉薇根據教育局人事室提供的資料表示，台北市在過去10年間，有26位體育教師因涉及妨害性自主遭解聘，但教育部近4年來的資料卻顯示，有100件老師對學生性侵害、性騷擾、性霸凌通報案件，她抨擊教育局連狼師有多少人都搞不清楚。

台北市國小家長聯合會總會長張嘉文說，家長有知的權利，不是都要等事後才公布，預防勝於治療，相關教育單位別讓孩子被欺負，長大再喊「＃Me Too」，應曉薇也公布「全國狼師檢舉專線」（02）87863262，歡迎各界致電檢舉。

黃國忠進一步說明，城市盃比賽本來就規定帶隊教練不能有性平前科，後續教育局會再進行調查，至於數據不一，他強調教育局與教育部是使用同一套系統。

(中國時報)