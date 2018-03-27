作業的質與量 可更有彈性

2018年03月27日 04:10 中國時報 李萬吉

朋友感慨地說，台灣的學生好辛苦，在學校上了七八堂課，回到家還有一堆作業要做，若再加補習和才藝課，一整天的學習時間超過12個小時，比上班族還累！從小就習慣了這種超時的學習型態，難怪出社會也習慣超時工作。

其實，對作業量的感受因人而異，同樣的作業量，有些孩子三兩下就解決，有些孩子卻得花幾倍的時間才能搞定；這些差異可能來自孩子的學習力、專注力，以及對學科的興趣。尤其隨著年級增長，學科量和難度都提高，學生完成作業的效率就差異更大，欠交作業的比例也增加，有些人到最後乾脆放棄不寫，整個學習態度也就每下愈況。

再者，過去的學習只重視知識累積或解題能力，因此作業形式多是大量抄寫和各種題型的練習；即便在活化教學的潮流下，有些老師會採用報告或創作等多元的作業型態，但基本的練習似乎也少不了，結果徒增學生的負擔，甚至家長也常要跟著忙！

適當的作業有助於提升學習成果，然而除了量的問題，作業的「質」更重要。既然作業是課堂學習的延伸，有些基本知識的確需要足夠的抄寫或演算練習，有些則需要透過探究與實作的過程來建構。作業形式和內容的安排，就應該更切合學習目的和能力培養，過度偏向哪一種都不利於學習。

既然每個孩子的能力不同，作業的量其實也可以因人而異。只要在符合學習目標的前提下，老師可以設定不同的作業標準和範圍，同時採用正向鼓勵的加分方式，讓孩子依據自己的條件和興趣選擇完成的目標。能力強的孩子可以挑戰更進階的作業，爭取更多獎勵；能力較差動作較慢的孩子，也不至於總是在缺交名單中。透過適性的作業安排，讓每個孩子學習為自己的作業負責，並有追求進步的動機。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)