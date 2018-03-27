桃醫率先成為產科開放醫院

2018年03月27日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

根據衛生福利部統計，台灣婦產科醫師近年來出現「高齡化」現象，恐會讓偏鄉出現無人接生的窘境，衛福部為此規畫「開放醫院」制度，由偏鄉診所醫師產檢、醫院資源接生，衛生福利部桃園醫院則率先響應，將成為桃園市第一個成立開放醫院的大型醫院。

婦產科醫師高齡化，近5年來因為少子化影響，越來越少人選當婦產科醫師，根據衛福部統計，婦產科醫師在內科、外科、婦產科、兒科、急診5大科中，連續5年「最高齡」，擔憂未來尤其是偏鄉地區，恐會面臨沒有醫師接生的窘境，為此衛福部與台灣婦產科醫學會規畫「開放醫院」制度，最快今年中以前就會試辦。

桃園醫院婦產科醫師呂理政表示，桃園醫院去年就有類似的構想，經過院內討論決定實施，在正式實施前，請醫師先至本院登錄為兼任主治醫師，即使是新北市、新竹市的產婦希望跨區生產也都歡迎。

呂理政表示，「產科開放醫院」是指產婦生產前不必在醫院產檢，可由住家附近的診所產檢，等到要生產時再進醫院，醫院也接受診所的醫師來醫院幫產婦接生。

「就近產檢對產婦而言省時方便，進院生產時也有一定的醫療設備和服務。」呂理政也強調，這樣的合作對於診所醫師來說，可以省下維持產房的費用，又可以使用醫院的資源，萬一需要緊急剖腹，也隨時有麻醉科醫師支援，新生兒有狀況，院內的小兒科醫師也能協助，是免產婦及醫師雙贏的策略。

(中國時報)