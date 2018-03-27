預防結核病 3妙招因應

2018年03月27日 01:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

結核病為台灣第三類法定傳染病，都會及高齡化城市皆為高風險傳染區，響應世界結核病日，北市衛生局26日自製衛教影片，宣導「環境通風」、「早期篩檢」、「預防性治療」等杜絕結核3妙招，另提供17場社區免費X光篩檢，未來也將針對長照場域進行篩檢。

結核病為台灣近年慢性法定傳染病中病例數最多的疾病，主要傳染途徑為飛沫及空氣，好發於人口密集及高齡化城市，2017年台北市確診個案為870人，校園及職場占總確診率47.3％，許多民眾於感染潛伏期篩檢為陽性，因無立即性症狀而未就診，導致發病風險增。

衛生局表示，預防結核病可從「環境通風」、「早期篩檢」、「預防性治療」面向著手，並留意早期症狀，民眾若出現咳嗽長達2周、有痰、胸痛、食慾不振及體重驟降等情況，應盡快就醫，可憑就醫轉介單至台北市14家合作院所診治。

衛生局說，室內通風是預防結核病最簡單的方法，許多辦公室或學校因門窗緊閉，成了結核病傳染的溫床，呼籲民眾應注意室內、外空氣循環狀況，長照場域更應隨時開窗，降低感染機會。

衛生局疾管科長陳少卿指出，北市結核病發生率為6都最低，提供17場社區免費X光篩檢服務，相關資訊可至衛生局網站查詢，或洽防疫專線（02）23753782。

(中國時報)