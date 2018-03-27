金門縣長選舉 國民黨周五協調參選人

2018年03月27日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

年底金門縣長選舉，國民黨尚未推出人選，讓基層黨員十分著急。縣黨部主委林芳旋表示，中央黨部組織發展委員會30日邀集4位有意參選者協調後，將盡快進行民調，由支持率最高者出馬參選。

針對國民黨參選金門縣長的人選，一直沒有敲定，林芳旋表示，基層黨員確實「很急」、「非常急」，不斷打電話到縣黨部詢問，希望早日決定和展開部署作業。

目前，中央組發會已決定在本月30日邀集楊鎮浯、陳玉珍、李應文和汪成華等4名有意參選者協調，由祕書長曾永權親自主持，這也是中央繼本月14日之後的第2次協調。

林芳旋表示，中央預定在協調會後的4月中旬進行民調，原則上將由支持率最高者出馬參選，至於是採用直接提名或徵召方式，因涉及個人條件和輿情反應的技術性問題，將會再審慎評估決定。

林芳旋強調，不管最後採取甚麼方式，出馬參選者都必須具備有勝選機會、形象好、年輕和有行政經驗等條件，也絕對會在公正、公開和公平的要求下進行。

至於不少黨員憂心萬一有人民調落後，但仍執意參選到底，將因此分散選票，加大贏回縣長寶座、讓「藍天再現」的困難度，林芳旋也強調，「願賭服輸」、「一切按遊戲規則走」、希望黨員同志一條心，協力爭取鄉親付託，共同建設美好家園。

(中國時報)