佳安市場活化 推動文創園區

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中國時報
／桃園報導

龍潭區佳安市場使用超過半世紀，加上一旁的宿舍群閒置已久，市府觀光旅遊局與水利署北區水資源局協調合作，將活化宿舍群及周邊環境，並結合未來佳安市場及舊花園餐廳的整修，推動「十一份文創園區計畫」，成為龍潭新亮點。

因佳安市場要重新整修，攤商也將暫時移置，觀光旅遊局長楊勝評表示，市府十分重視本計畫及佳安市場現有攤商權益，透過駐地工作站的設置，駐地人員與在地居民及攤商建立共識，近1年時間舉辦數次溝通協調會議與共識會議，也持續進行個別攤商訪談，並且已與多數的攤商取得良好共識。

楊勝評說，目前暫置區域空間規畫及配置，也經工程單位與各個攤商當面溝通後並取得同意，現有多數攤商對於暫置期間規畫安排均表示滿意。目前佳安市場已啟動招商計畫，正在積極研擬招商文件，預計於5月上網公告，園區最快將於明年4月開始營運。

此外臨時暫置期間內，現有攤商不僅可享免租金優惠，並於佳安市場整修完工後，可優先進駐佳安市場，並享有前4年之租金優惠，輔導在地商家根留發展。目前合約未到期的攤商共計11家，多數攤商皆已簽署同意書願意全力配合，另2家有所考量的攤商仍持續積極溝通中，絕對尊重攤商應有的權益。

未來「十一份文創園區」建設完成後，將有整體多元的服務，利用文創基地，結合周邊公益文藝等設施，提升周邊的休閒活動空間品質以及環境生活水準，創造地區新的活動空間與活動型態。

(中國時報)

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