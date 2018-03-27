嘉市府赴東京食品展 行銷有成

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府率食品業者參加2018東京國際食品展（FOODEX JAPAN），26日發表成果，業者許家銘、柯博仁認為參展要「打團體戰」，共同行銷，不分政治顏色；市長涂醒哲表示，嘉義的食品產業要走出嘉義，走向國際。

涂醒哲表示，東京國際食品展自1976年舉辦至今42年，是全球前3大專業食品展之一，今年有65個國家、2412家廠商參加，72％是國外業者，預估展後可接到新台幣3155萬元的訂單效益，盼議會支持，市府將繼續協助業者行銷海外市場，提升在地特色食品的國際能見度。

率團赴日的副市長張惠博表示，今年市府出國考察經費被刪減，東挪西湊，但議會近3年出國考察費用比市府多，他的高雄經驗是高雄市政府出國考察經費比議會多，府會合作行銷高雄。

第2次參展的許家班糕餅負責人許家銘、渼橘客優格專賣店負責人柯博仁異口同聲說，食品展每年內容、型態不同，業者要年年推陳出新，因應各國市場、口味調整、更新，更盼各縣市政府結合業者「打團體戰」，不分政治顏色，共同行銷台灣、嘉義。

議長蕭淑麗回應，議員出國考察費用是依《預算法》法定額度編列，市府編列出國經費有浮編之嫌，才會有局處在議會嚴格把關市府預算時，自行減掉預算。

市府表示，繼去年首度參加東京食品展，今年再度率8家優質廠商赴日，主打嘉義品牌，行銷美食觀光，本月6至9日4天展期，有690位專業買家參觀，預估接單金額新台幣3155萬元。

連續2年參展的劉里長雞肉飯負責人劉宗源說，已有日本廠商洽談合作，他供應台灣本產火雞肉、搭配日本當地米飯，將在東京埼玉縣開店賣嘉義雞肉飯。

(中國時報)

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