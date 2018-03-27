甩霸凌陰影 罕病生開畫展

桃源國中學生林燕依28日要在校內舉辦畫展，展出20多幅油畫以及小時候的美術作品。（桃源國中提供）

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中國時報
／台北報導

患有「類早老症」的桃源國中學生林燕依，每天必須依靠藥物，才能緩解皮膚鬆弛、關節容易脫臼等問題，由於幼時曾受同學欺負，她變得少開口說話。直到國小4年級接觸繪畫，上畫畫課成為燕依最喜歡且期待的事，她還會將學校發生的事、風景或家人的樣子都畫下來，在畢業前夕，家人、學校為她開了畫展，希望把燕依的才華與更多人分享。

根據燕依主治醫師的形容，燕依和哥哥就像「來自不同星球的寶寶」，他們一出生，皮膚呈現半透明、血管清晰；長大後，即使皮膚較不透明了，皮膚就像老人般容易鬆弛、淤青，關節也常常脫臼。此外，因為病況影響腦部語言發展，這樣的「類早老症」，也常被認為有自閉症狀。

除了先天的身體狀況，燕依的媽媽陳舒婷說，孩子小時候曾受到同學欺負，因此更少和別人說話。但偶然發現，她會在作業簿上畫下在學校發生的事，所以送她去學幼兒美術；畫室老師很有耐心，接著又一對一指導油畫技巧。學了4年多，「現在她做每件事專注力都提升，講到畫畫還會偷笑！」

陳舒婷表示，燕依小時候最喜歡畫人，尤其常常畫媽媽。有一次老師上課的主題是「蒲公英」，燕依想像自己和媽媽在花田中玩耍的畫面，「看了真的好感動！」

陳舒婷還說，本來不想特別張揚燕依的才華，但在畫畫老師鼓勵下，學校也很願意協助辦畫展，才促成將在28日登場的展覽，將展出20多幅燕依的油畫作品，以及小時候的創作，雖然燕依沒辦法分享太多自己的心情，布展工作也都落在老師、家長身上，但看得出來燕依很興奮、緊張，很期待這場盛事。

(中國時報)

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