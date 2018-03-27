屏東女兒 國外推廣租借禮服

鄭謹恩鍾情手作婚紗，也希望在國外發展租借服務，為環保盡一分力。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

在快速時尚席捲全球的趨勢下，因一場婚宴而愛上手作婚紗的屏東女兒鄭謹恩，耗時1年時間親手打造3件手作精品，獲得業界極高評價，更期待將台灣租借禮服的便利性，複製搬到國外推廣，為環境保護盡一分心力。

「台灣一年回收的衣物數量竟多得難以數計。」34歲鄭謹恩分享不久前看到經網路轉傳的新聞說道，除了一般衣服價格便宜且容易取得，讓人穿過即丟外，婚紗所必須浪費的布料更是難以想像，尤其國外禮服租借不易，這也讓她嗅到商機。

2008年鄭謹恩大學畢業遠赴澳洲從事旅遊業，她說，自己個性活潑，非常喜歡接觸人群，定居外國期間從事旅遊顧問工作，主要協助旅客解決旅途中遇到的各種疑難雜症，最終問題迎刃而解，那種成就感就成了工作上的動力，這段期間也在國外認識另一半。

去年返台籌備婚宴，隨即被美麗婚紗所吸引，擅長手作的她嘗試親手縫製禮服，也一頭栽進婚紗領域，她說外國結婚習慣購買婚紗，但一次性的使用讓衣服閒置衣櫃，後續儲存跟處理都讓人覺得麻煩，「其實也一點都不環保」。

鄭謹恩說，旅遊業及婚紗業其實都是服務業，目的都是幫助對方解決問題，手作婚紗可以完全展現身型、同時保有舒適感，看著新人穿著美美的、完成人生大事，就有一種難以言喻的成就感。

(中國時報)

犧牲童年練輪滑 盧薇旦獲選國手 環境清潔維護 北市奪雙料獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。