老鳥遭逼退 怒討未休假工資21萬

2018年03月27日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

原任新北市某工商團體會計的李姓女子，年資長達37年，不料去年4月被以浪費碳粉、未改版網頁和製作會刊等理由，要求走人，李女不滿任職期間未請過特休假，要求給付工資，新北地院審酌主管交辦事務都跟會計職責無關，判賠特休未休工資共21萬餘元。

1980年起，李女以月薪4萬2000元受雇於新北市某工商團體，年資長達37年，近年已當到總務組長，沒想到去年4月28日，理事長就以她「欠缺工作能力不能勝任」為由資遣，隔沒2天火速退保。

李女忿忿不平，自認工作盡心盡力，而且任職期間並未請過特休假，痛批工商團體解雇不合法，憤而追討2011年到2016年合計150天特休未休工資，以及不當扣除職務津貼，總共為21萬7000元。

工商團體反駁，考量李女經歷資深，要求協助會刊出版、網頁改版、製作會議紀錄等，然而李女不是遲交就是不會做，並且擅自購買A4紙張，更在3個月內用掉16支碳粉匣，種種事蹟才決定解雇；事後已經提供謀職假、也給了32萬多元的資遣費，李女當時也同意離職，不解為何反悔提告。

新北地院審酌會刊製作、催繳會費、清理會籍等工作本來就不是會計工作，加上證人說詞均無法證明李女不適任情形，判處工商團體敗訴。

勞工局勞工關係科長賴彥亨表示，許多雇主常先畫靶再射箭，案例中的李女現年63歲，可能因年事已大遭到歧視，也曾有雇主得知員工懷孕後，開始巧立名目找麻煩，讓人知難而退，業者若無確切事蹟證明員工違反勞動契約，情節也非重大，往往以敗訴收場。

(中國時報)