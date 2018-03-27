麥當勞驚魂 男子陳屍廁所

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中國時報
／台南報導

台南市東區大學路成大附近一家麥當勞的1樓廁所25日深夜11時許驚見一具男屍，顧客發現男廁地上的鮮血，告知服務生，才發現一名男子坐在廁所的廁間內已無生命跡象，警方調查發現，死者者邱姓男子被發現時距離進入廁所時間長達8小時，現場還有1支注射針筒。檢方26日率法醫相驗，初步排除他殺，詳細死因須進一步解剖釐清。

46歲的邱姓男子打零工維生，邱妻稱，丈夫身體早在兩年前即出現警訊，兩年來經常大量血便，卻不願就醫治療，也不明說病情，家人雖擔憂，卻不清楚他的身體狀況。

邱男25日下午2時自行出門，約下午3時到台南市東區大學路麥當勞，他一進店內就走進廁所，就此未再出來。

邱男陳屍地點在這家麥當勞1樓男廁的廁間內，從前天下午到晚上都無人察覺，直到深夜11時許，如廁的民眾發現廁間有鮮血流出，告知服務生，服務生敲門無人回應，搬椅子從上查看，看到一名男子坐在地上動也不動，驚覺不妙，趕緊報案。

警消人員發現邱男滿臉鮮血，頭部剛好抵住廁門，從外面難以打開。消防員攀爬入內，發現他已無生命跡象，警方到場發現，邱男遺體右側地上有一支注射針筒，並在他口袋發現機車鑰匙，循線找到機車，再以車牌找到邱妻到案說明。用餐客人查覺異狀，紛紛走避，原本24小時營業的麥當勞暫時打烊。

由於案發地點位在成大附近，常有大學生半夜光顧吃宵夜，突然關燈打烊，立刻被PO上網路PTT，網友紛紛留言「毛毛的」、「好恐怖」、「麥當勞變凶宅了」。

警方表示，邱男死因不明，針筒內殘留的不明內容物待化驗，26日下午由檢方相驗後，將擇日解剖遺體釐清案情。

(中國時報)

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