一卡通新卡 小小兵、Kitty助陣

2018年03月27日 01:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

兒童節將屆，一卡通與人氣肖像明星小小兵及三麗鷗家族將於28日發表新票卡，小小兵推出的新形象是全台首度曝光的熱帶系列及旅行系列，三麗鷗公司則與台灣插畫家weiwei合作，重新演繹Hello Kitty及三麗鷗家族人物。

一卡通公司指出，Hello Kitty已有超過40年歷史，除了經典畫風，也與許多角色推出聯名款，去年與台灣插畫家「喂喂weiwei」合作，溫暖、療癒筆觸，重新詮釋三麗鷗明星家族，一卡通首度取得授權，28日將發行3款新票卡。

小小兵自2010年神偷奶爸電影初登場，無厘頭模樣深受大眾喜愛，甚至從配角升格主角，也推出自己的電影，周邊商品更是琳琅滿目，每每一發表就造成搶購，而小小兵團隊也不斷推陳出新，每年都有新風格問世。

今年一卡通再獲授權，配合3月春暖花開，將陸續推出熱帶及旅行系列一卡通，28日首先登場的熱帶系列3款一般卡，結合熱帶水果及叢林風格，展現小小兵一貫的熱情及樂天，4月11日則有3款無厘頭的旅行風格上架。

一卡通指出，針對小小兵後續還會發行一系列造型卡，希望滿足眾多粉絲收藏願望，也希望大家在搭車、購物時可以增添一點趣味。28日推出的「sanrio x WeiWei大集合」及「熱帶小小兵」新系列一般卡，每張售價100元。

(中國時報)