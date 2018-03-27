台、日田中站 結拜姊妹站

台鐵田中站與日本信濃鐵道田中站26日在台鐵彰化田中站締約結為姊妹站。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

「田中」好姊妹！台灣鐵路局與日本信濃鐵道為促進雙方鐵道觀光交流，26日由局長鹿潔身與信濃鐵道株式會社取締役社長（總裁兼CEO）玉木淳簽署「友好鐵路協定」，台、日同名的「田中車站」正式締結為姊妹車站。

締約儀式在田中火車站舉行，鹿潔身、玉木淳、台日雙方的「田中站長」游明松、酒井彥彌，彰化縣副縣長林明裕與田中地區各鄉鎮長及民意代表都出席，見證這場鐵道牽線建立起的友誼。

鹿潔身表示，日本信濃鐵道位在日本正中央的長野縣，全長約102.4公里共27個車站，是有名的觀光鐵道，沿線的知名觀光景點輕井澤。台鐵一直要向日本取經學習經營觀光鐵道，希望這次簽約可加強雙方交流，兩邊的觀光交流也能更熱絡。

鹿潔身說，信濃鐵道與台鐵局都有同名的田中車站，信濃鐵道田中站建於1888年，台灣的田中站則在1905年開始營運，歷史都已超過百年 ，這次因同名締結為姊妹，希望共同帶動雙方的觀光與發展。

「田中」到「田中觀光」！玉木淳表示，信濃鐵道有觀光列車，農曆春節期間有許多台灣遊客搭乘，希望締結姊妹車站，促進觀光。他還打趣說，在日本「田中」是大姓，人口多達137萬，如果「田中車站」吸引他們來旅遊，一定很熱鬧。

台鐵局表示，雙方為姊妹的同名車站還有JR四國松山站、山陽電車龜山站及越後心動鐵道關山站，總共有4對。

(中國時報)

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