貿易戰洗牌全球供應鏈

2018年03月27日 04:10 中國時報 吳佳勳

美國總統川普於3月22日啟動「301條款」，簽署「中國經濟侵略」備忘錄，擬對1300項中國大陸輸美產品加徵25%關稅，產業範圍涵蓋航太、資訊技術及機械產業，價值最高達600億美元。但雙方保有60天磋商期，依談判結果再確定實施情況。

但此刻又有最新消息傳出，中美近日已開始尋求私下談判。據稱美國財政部長與貿易代表致信中國副總理劉鶴，提出三項具體要求：包括中國增加購買美國的半導體產品、降低自美國進口汽車的關稅、讓美國企業獲得進入中國金融市場更多的空間，減少對國企的補貼，以及增加政策監管的透明度等。

探討此次美國針對中國以智慧財產權為核心的301貿易調查，主要以技術圍堵為目的，鎖定「中國製造2025」行動綱領內之項目。與其說是美國為了保護自己的傳統製造業和中底層就業機會，更是美國為延緩中國大陸進入如晶片、通訊、機器人等高新科技製造領域的速度，保持或拉開中美生產力差距的根本策略。

以半導體產業來看，中國於2014年6月提出《國家集成電路產業發展推進綱要》、國家集成電路大基金，首期募集資本為1400億人民幣，今年更進行第二期募資，預期規模達2000億人民幣。突顯大陸官方對於半導體產業的支持力道正持續加強。在《中國製造2025》規畫中，也設定出將分別在2020年和2025年達到40%和70%核心基礎零組件、關鍵基礎材料「實現自主保障」的市場份額目標。故此際美方對中國提出增加向美方購買半導體的要求，可能意謂著美國試圖力阻中國在半導體產業自主研發的既有規畫，或至少意圖延後中國在半導體產業的發展步調。

中美雙方後續即使透過談判化解危機，仍勢必造成一些基本格局的變化。有幾個觀察點值得關注。首先是在這60天內的中美談判成果，中國是否因此讓步並選擇在哪些產業對美進一步開放，其影響可能牽動未來數十年中美產業的實質競爭力變化。

其次需觀察大陸近期推出的重要經貿政策走向，包括一帶一路結合運用企業走出去戰略，其所拓展的海外市場與產品出海口，有助於化解部分來自美國制裁的壓力。而推動全面小康所帶動的消費力道提升，可用以鼓勵內需消費並帶動產業升級，再配合舉辦大型國際進口博覽會，昭告全世界中國將展示由出口大國轉變為進口大國的企圖心，更根本的用意則在於增強中國在國際大宗商品市場的實質影響力。而在美國近期一連串強力叩關的要求下，或將加快中國政策轉型步伐。

對台灣而言，美中台供應鏈的完整性向來是支撐台灣經濟成長的重要動能，但在川普掀起新一波保護主義浪潮下，「短鏈革命」似有興起之勢，此現象對於長期大量依賴外貿的台灣企業而言，無疑是一大警訊。現今的全球供應鏈形態在中美政策強力夾擊之下，勢必衝擊原本在供應鏈之中相對應位置的各國角色，例如牽動原本台、韓在國際產業上的競爭樣態，面臨重新洗牌的局面。台灣廠商有必要快速掌握國際形勢，即早應變，掌握小國特性，著重和跨國企業的伙伴關係，在變局下尋找契機。（作者為中華經濟研究院大陸所副所長）

(中國時報)