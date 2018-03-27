漢字圈政治文明的雁行理論

2018年03月27日 04:10 中國時報 范疇

不久前寫下〈「漢字使用者」才是那把刀〉一文，論及只有用「漢字使用者」這概念取代諸如「華人」等等相關的概念，才能由那一團糾纏不清的漿糊缸辯論中脫身。這一篇，由「文明」的角度切入，或許可視為那一篇的續集。

該文中有段話「漢字（方塊字）使用者遍全球，可分為兩部分，其最大宗約13億人生活在今天成為『中華人民共和國』的那塊大陸地（以下簡稱『A組』），第二部分總數大約5000萬至6000萬人，生活在中華人民共和國之外（以下簡稱『B組』）。」

由於漢字承載了數千年來累積的文獻、典籍、文學詩詞，上至儒道法釋的思想，下至小說、戲曲、成語，無可避免地，凡是漢字使用者，腦袋裡的意識和思維都多多少少有某些共通性，也就是文化的紐帶。這是人腦的結構使然，就像盎格魯薩克遜文字，俗稱「英文」的使用者，無論身在地球何處，都避不開某種文化紐帶一樣。以突出的例子講，南非受英文教育的黑人，和紐西蘭受英文教育的白人之間，其文化紐帶遠遠大於西班牙白人和魁北克法文區的白人。

Civilization這個字被翻譯為「文明」，而非「血明」、「種明」、「語明」或「祖明」，是有深刻意義的，因為文字的紐帶力量，遠遠地超過血緣、種族、語言、祖先來源的紐帶力量。因此，前述的漢字使用圈中的A組和B組，不管在地球的哪個角落，都具有文明的紐帶。話雖如此，由於歷史的因緣際會，A組和B組生活在不同的政治制度下，這也不稀奇，就像同樣接受法文教育的地區，法國的民主政治制度和非洲法文地區的集權政治制度，也因為歷史際遇之不同而南轅北轍一樣。

從文明內政治制度的統一性來看，英文文明圈內最為統一。在英文圈內，我們幾乎想不出來一個不走民主自由法治的國家；相對而言，西班牙文圈，發源地西班牙已經走上民主自由法治，而南美洲的西班牙文國家卻不乏還生活在極權或集權的政治制度下，儘管這A、B兩組西班牙文使用者共享政治制度外的一些文明紐帶。

回過頭來看漢字文明圈內的A、B組，很明顯地，在共享某種因漢字而來的文明紐帶的同時，它們處於政治制度的競爭，甚至衝突。非中華人民共和國管轄的台灣，具有2300萬人口，可說是漢字B組中的最大者。尤其有意思的是，台灣的漢字使用者橫跨了至少十幾種血緣族群，甚至幾十種；宗教上，全世界的教種，或多或少地在台灣都有一塊；性別價值觀上，台灣也是亞洲最寬容的。簡而言之一句話：台灣在地球上的漢字使用者圈內，是最包容的一塊寶地。在政治制度的開放性上，儘管還有所不足，台灣也無疑地是漢字使用圈內最為民主自由法治的地方。

我們真的不知道，漢字使用圈中的A組─中華人民共和國，會不會有一天走上民主自由法治的政治制度。或許會，但也或許不會。但如果，這是一個很大的如果，它有一天有意走上這個方向，那麼，台灣就成了一群大雁的雁頭。

從體積上、人口上、經濟上，中華人民共和國絕對是漢字使用圈內的雁頭，台灣是遠遠落在其後的雁尾，這點無庸置疑。但是百年風水輪流轉，從未來文明的政治制度發展角度來看，台灣也有可能成為頭雁，港澳緊隨其後，而原來的頭雁變成尾雁。

漢字使用者圈內，屬於B組的台灣，人口只有A組的1/60，面積也只有A組的1/300，但在政治制度的穩健性這件事上，比的不是大小，而是結構。一座結構失衡的百層大樓，地震來的時候，其穩健性絕對比不上一座兩層小樓。

台灣絕不能妄自菲薄。要知道，文字的力量是超越一切的，同樣是使用漢字，只要你的漢字上所承載的理念和經驗具有吸引力，終究有一天你會成為領頭雁。台灣今天所需要警惕的是兩件事：其一，自我破壞了政治制度文明；其二，漢字能力不足以承載你的理念、不足以表達你的經驗。若台灣能夠精進其政治制度文明以及漢字使用的能力，有朝一日成為領頭雁的可能性將大為增加。以上就是漢字圈政治文明的雁行理論。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)