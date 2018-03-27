2018年03月27日 04:10 中國時報 何思慎

美國總統川普繼「鋼鋁重稅」後，再祭出對中國600億美元商品課徵懲罰性關稅，中美貿易磨擦升溫，全球兩大經濟體貿易戰開打。雷根總統80年代的「超級301」成為川普平衡中美貿易的武器，此項措施在2001年中國加入世界貿易組織（WTO）後，歷屆美國政府即循WTO架構，尋求美國貿易利益的確保與擴大，「超級301」幾乎成為歷史。

川普重啟「超級301」，對中國進行貿易報復，此意味未來在美國貿易利益的實現上，川普將捨CPTPP等多邊自由貿易架構或WTO，而尋求以美國《貿易法》等相關法規，藉談判迫使貿易對手國讓利。其實，後冷戰時期的全球化經貿秩序下的貿易失衡恐難以80年代的舊方法解決，川普掀起的貿易戰應是損人不利己的舉措，且WTO將因之「死骸化」。

誠然，川普在貿易戰中的一意孤行，不致使「全球化」勢頭戛然而止，世界經貿重回保護主義，但短期間仍將對2018年的全球經濟景氣投下負面因子，其影響非僅限於中美兩國。身為第三大經濟體的日本對美中貿易戰戒慎恐懼。2016年日本對美國貿易順差高達690億美元，為美國第三大貿易赤字對手國，川普在實現「公平貿易」過程中，日本難以豁免。川普首訪日本時即嚴詞批判日本在貿易上占盡便宜，美日雙邊貿易既不公平亦不開放，徒令美國蒙受巨額貿易逆差。

此番川普對中國祭出「超級301」，不禁使日本回想起80年代的美日貿易磨擦。在美中貿易戰爆發之際，川普22日在白宮亦對美日貿易逆差表達不滿，指出「難以置信日本能夠長久利用美國。此種歲月已不復存在」，川普認為應追求「互惠的」的美日關係。日本憂慮川普的貿易戰火恐波及日本。相較於歐盟、加拿大、澳洲及南韓等與美國締結自由貿易協定的國家暫時排除在「鋼鋁重稅」實施對象之外，安倍內閣對川普無視「美日同盟」仍將日本列名報復對象感到失望。

4月中旬安倍將訪美，此行或許無法再以高爾夫球敘營造美日琴瑟和鳴。2017年2月安倍赴美與川普會談，有效緩解美日貿易摩擦，使雙邊經貿關係進入「穩定對話」，但在「超級301」的壓力下，安倍能否說服川普以「美日同盟」為重網開一面，不無疑問。

身陷「森友學園」弊案疑雲的安倍，支持率暴跌至31%，創下2012年安倍再任首相後新低，下月訪美成功與否，攸關安倍內閣後勢。安倍將為守住日本對美經貿利益，並在後續的美日自由貿易談判中立於不敗，背水一戰。

美日關係山雨欲來風滿樓的空氣，日本聞到了，「美日同盟」備受考驗。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)