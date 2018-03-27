2018年03月27日 04:10 中國時報 胡勇

25年來會期最長、議程最多的大陸全國人大會議最近落幕。對於這次圓滿完成各項議程「民主、團結、求實、奮進」的大會，無論是台灣的親綠媒體，還是一些西方主流媒體，都一如既往嗤之以鼻，諷刺大陸人大為「橡皮圖章」就是再好不過的寫照。然而，大陸人大真的只是一枚流於形式的橡皮圖章嗎？

吐槽人大是橡皮圖章，無非就是因為人大會議行禮如儀，幾乎完全按照預設的腳本在走，最終無條件為當局背書，殊不知，外媒眼中的這些缺點正是大陸中國特色政治制度的優勢所在。習近平在2014年9月慶祝全國人大成立60周年大會上發表講話時就指出，「在中國實行人民代表大會制度，是中國人民在人類政治制度史上的偉大創造」，「60年的實踐充分證明，人民代表大會制度是符合中國國情和實際、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的好制度。」

具體來說，人大制度是堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一的根本制度安排。就正合法性而言，人大制度能夠發揮調節政治關係、建立政治秩序、推動國家發展、維護國家穩定等政治制度的主要功能。就負合法性而言，人大制度能夠防止出現群龍無首、一盤散沙、黨爭紛沓、相互傾軋、內耗嚴重等困擾許多民主國家的現象。因此，人大會議看似平淡無奇，實則大陸人民之幸。

大陸人大不僅在理論上不輸給西方的民主制度，而且在實踐中也並非如一些人所想像的那樣尸位素餐，無所作為。就以剛剛全文公布的大陸第12屆全國人大常委會工作報告來看，5年來，12屆全國人大及其常委會制定法律25件，修改法律127件次，通過有關法律問題和重大問題的決定46件次，做出法律解釋9件。

人大代表在審議政府工作報告時也不是一味唱讚歌，而是提出了不少意見或建議。據新華社最近播發的〈為了人民重託─記政府工作報告起草〉一文披露，兩會期間，國務院辦公廳派出180多名工作人員到所有人大代表團會議現場旁聽記錄代表委員的意見建議。起草組據此梳理出300多條意見和建議，最終共採納86條意見，為歷年之最。

果然，相比李克強提請審議的版本，最後人大表決通過並正式公布的政府工作報告就吸收了「加快發展現代服務業」、「建設智慧社會」、「改革金融監管體制」、「提高邊境、跨境經濟合作區發展水準」、「重視對幼兒教師的關心和培養」等補充意見。

正如習近平指出的，「中國特色社會主義民主是個新事物，也是個好事物。當然，這並不是說，中國政治制度就完美無缺了，就不需要完善和發展了。」就人大制度而言，在立法、法律實施、監督、人大代表與人民群眾的聯繫等方面，目前人大還有很大的努力空間。至於一些戴著有色眼鏡的境外媒體，如果他們不能以謹慎、實事求是的態度來看待大陸民主政治的進步，他們將會越來越看不懂大陸發展崛起的邏輯。

（作者為大陸大學教授）

(中國時報)