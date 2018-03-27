2018年03月27日 04:10 中國時報 金傳春

為卡住管中閔擔任台大校長，教育部、立法院、監察院、司法院及部分媒體人以負面言辭排山倒海攻擊台灣大學，可說是台大創校以來，政府單位首度串聯逼迫台大遵從官方「聖旨」，將政客的思維凌駕於高等教育至高理想與專業之上，令人痛心！前台大校長傅斯年是政府遷台後，在高等教育最深受知識分子敬重的大學校長。許多人問：「若傅校長在世，教育部長敢如此膽大妄為嗎？」

3月26日恰是傅斯年校長122歲冥誕，為了協助潘文忠部長作正確決斷，先簡述兩故事，彰顯傅校長於外界壓力下展現的知識分子風骨。

民國34年8月，日本投降之後，傅斯年代理北京大學校長，因為北京、清華、南開三大學組成的西南聯大將解散，但平津淪陷有「偽北大」員生數千人到處施壓、請願，傅校長遂對外聲明：「北大有絕對自由，不聘任何偽校之人任教，對學生是絕對有利的。」

他強調：「這些話就是打死我，也是要說的。我知道恨我的人一定很多，但我卻不能作鄉愿！」偽北大教授容庚也不甘示弱地在報章發表致傅斯年的公開信，然而在傅校長的勇氣與毅力貫徹之下，北大順利在北平復課，報紙盛讚傅校長對偽教職「不共戴天」的忿怒與堅決。

教育部長蔣夢麟在〈憶孟真〉一文指出：「孟真先生（傅斯年）在英國學心理學，我在德國接到他的一封信，勸我不要無目的似的在德奧法義各國亂跑，他提供兩問題要我研究：一、比較各大學行政制度；二、各國大學學術的重心和學生的訓練。」顯示傅校長在體制上的宏觀遠見，與那一代知識分子的相知相惜。顯然地，傅校長不但全心致力辦好北大與台大，更關切人才培養的師資與體制對我國教育的影響。

台大有今日的國際聲譽，實歸功於傅斯年校長強化師資的奠基，及當年政府官員，尤其是教育部與大學校長的互信和通力合作。潘文忠部長是否對得起台灣高教？或任由台灣各大學落後在世界頂尖大學排名之外？相信歷史會有公評。

去年榮獲星雲教育獎的前教育部長郭為藩也認為，「老師對別人的各種影響也是廣義的教育」，意即教育部對台大的一舉一動，已教化下一代。自蔡元培至郭為藩，教育部長不僅是官職，更重要的是他的一言一行是否深受知識界敬重，又他的重要決策對教育的後世影響為何？

不容諱言，傅斯年校長今日若在世，台大絕不會容許任何官員如此魯莽，如今行政院長賴清德、副總統陳建仁及蔡總統等政府高官均是台大校友，試問：給台大難堪，對台灣發展有何好處？（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)