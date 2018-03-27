社論－反台獨對決台獨 英德菊爭出線

2018年03月27日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨重返執政近兩年來，兩岸關係急凍、民怨沸騰，卻窮盡各種手段打擊異己，將政治對手趕盡殺絕，無視國家法制，不顧社會觀瞻，如貪狼餓虎般瘋狂攫取，掠奪政經資源，意圖吃乾抹淨，只為達成永久執政的想望。多項民調走向顯示，蔡英文總統的支持度不斷崩跌，民進黨好感度也被拖累到輸給國民黨。蔡英文會不會成為總統直選後首位「一任總統」、2020會不會再出現政黨輪替？已成為政界乃至民間熱議的話題。

精於權謀算計與選戰操持的民進黨，對這些爭議的跡象、預示乃至揣測，當然不可能無感，黨內各派系與要角們甚至會有更深入的盤算與心思。事實上，今年底的九合一地方大選，儘管被視為民進黨執政成績的期中考，但選舉結果關係重大且立即，很快就會影響到1年後總統大選的期末考。民進黨內群雄與各派系必然會依據2020的需要，盤算今年地方選舉的布局與策略，相應的規畫與步驟將逐步清晰。

急遽變遷的外部環境催動了台灣政治地殼變動、結構翻轉的新胎動，但在野泛藍勢力及柯文哲或其他無黨籍第三勢力的能人何在？方向與信念為何？都還非常不明確，倒是民進黨2020總統大選中的代表人選，則相對清晰而明確。質言之，就是蔡英文或賴清德，還有不容忽視的陳菊。其中蔡、賴兩人的角色定位與隱性競爭，不僅在黨內，更是社會民間早就廣為議論的焦點。

蔡英文是因緣際會、時勢使然登上大位，賴清德才是民進黨正牌培養成長的政治領袖，除了這層親疏遠近的淵源之外，賴清德更是獨派真正寄予厚望的「自己人」。

賴在黨內派系勢力的妥協合作下接掌閣揆，表面上看是與蔡形成執政成敗的政治生命共同體，實際上彼此角色競合、進退較勁的關係從未排除。

以最敏感的兩岸關係來看，蔡身為總統，對九二共識雖不明言承認，卻有各種和緩乃至未予否認的敘述；賴卻以閣揆身分先在國會公開宣稱自己是「務實的台獨工作者」，最近更直接說「在台灣找不到九二共識這把鑰匙」。蔡說「中國大陸」，賴卻說「中國」；蔡說「中華民國是主權獨立的國家」，賴清德則說「台灣是主權獨立的國家」。賴清德對兩岸關係強硬的態度與口氣，嘴上說兩岸政策是總統的職權應予尊重，但這樣的表達到底是說出他的真心話，還是與蔡英文唱雙簧？外界固有公評，但對獨派難道不也是一種盡在不言中的交心？

當蔡、賴較勁關係外弛內張之際，在黨內兼具人脈與人和的陳菊，自然成為第三種選擇。陳菊是《台灣旅行法》生效後受邀訪美的台灣首位地方首長，此行談話頗見觀瞻，對兩岸關係的發展也有務實穩健的看法，加上長期經略高雄成為「南霸天」，在民進黨內分量原就極重，此番是否更上層樓頗值關注。黨內有些人原認為，陳菊受蔡英文之請接任總統府祕書長，主要還是借重她在黨內的資望，可以與蔡英文形成互補，有助於年底大選的調兵遣將，但美國具有官方背景的智庫CSIS此次邀陳菊赴美，其實更具有增加其國際歷練與視野格局的用意。

比起上一次民進黨意外取得執政，距今已有10年，這一次總體形勢又大不相同。

首先是民進黨從中央到地方贏得完全執政，掌握權力空前巨大。其次是國民黨空前衰弱，從國會到縣市不僅席次劇減，而且鬥志幾近潰散。這兩者又相互影響，導致民進黨執政大肆侵吞政經資源，幾近為所欲為。第三也是最重要的一點，是大陸這10年來國力全面崛起，促統的實力與壓力必將更強更重。第四是美國的川普與日本的安倍被獨派認為是美日強力抗中友台，因此是推進台獨難逢的機會。

相對地，日前獨派大集結所成立的喜樂島政團，已經擺明了是對蔡英文執政的民進黨政府強力施壓，要求進一步推動台獨，也說明了台獨勢力對現實發展的急迫與焦慮感。無論是主觀的企圖或客觀的發展，台獨與反台獨的對決，恐怕都難以不在下一次的總統大選中引爆，而民進黨英、德、菊這三雄的抉擇與進退，必將是未來不斷受到矚目的焦點。

英、德、菊誰出線，將決定2020台灣大選的主軸，選舉結果也將決定台灣的命運。

(中國時報)