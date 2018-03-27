潘文忠 收手吧

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中國時報
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管中閔的台大校長聘任案，面對的不是一個正常思維的政權。只要民進黨不要你管中閔當台大校長，她掌控的教育部就可以找出千百個理由卡住管的聘任案，一直卡到管中閔煩了，不想做了為止。這才是台大校長聘任案的本質。

台灣的學術界、政界，有太多人就是死心眼，看不懂民進黨今天玩的是什麼把戲，成天就執著在管中閔被爆料涉及學術倫理、未揭露台哥大獨董身分、與遴選委員未利益迴避、長期赴大陸廈門大學兼職授課等的假問題上。以我們看，要是這些爆料的理由還不夠多，很可能還會跑出一個管中閔吃蔬菜，為什麼都討厭吃綠色的問題。

其實這些都不是什麼大事，也不可能形成卡住管中閔上任的問題。換個角度論，假設今天遴選出來的台大校長人選是民進黨的同路人，每天都帶頭打國民黨、主張台灣獨立建國的人士，即使有再多的人爆料他學術不倫理、未揭露企業獨董身分、與遴選委員是二親等關係，教育部還是會聘任他為校長。內舉不避親嘛！

俗話說，人不要臉，天下無敵。民進黨在野時，經常高喊校園自主、學術自由，也常常拿這個口號攻擊國民黨，把手伸進校園，侵害學術自由，搞得我們台灣人都誤以為民進黨是個主張校園自主、學術自由的政黨。其實不是。

校園自主、學術自由只是他們鬥爭的工具，騙取政權旳幌子。等到民進黨取得政權，他們實施的是民進黨在校園的自主、民進黨在校園的學術自由。管中閔的台大校長聘任案，只是民進黨政權綠化各大學校園的初步。

教育部這次卡管不成，已搞得顏面盡失，釀成國際笑話，台大校務會議已對卡管提案做成擱置決議，教育部如還不知收手，潘文忠就自己下台吧！

(中國時報)

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