軍改可脫鉤 警察為何不行

2018年03月27日 04:10 中國時報 葉毓蘭

小英當家後最重要的政績─刪減軍公教退休金，終於即將完成。在副總統兼國家年金改革委員會召集人陳建仁的折衝之下，軍人年改案，民進黨傾向支持退休起支俸率自55%起跳，每增加1年加2趴的「55加2」版，士官和少將以下軍官的月退俸不設天花板。這個版本，簡直羨煞了其他的公教警消，他們在去年106年6月27日就已經被判處凌遲之刑，定讞！

雖然退伍軍人弟兄們絕對不會滿意，但是不可諱言，這個版本已經遠優於其他公教警消。能夠獲致這樣的成果，除了像繆德生上校與八百壯士等退伍軍人負隅頑抗外，最重要的是，在關鍵時刻，國防部和退輔會的長官們沒有把退伍軍人棄如敝屣。

例如，就在軍人年改即將定案之際，傳出主管軍改與募兵規畫的國防部前資源規劃司長陳正棋，因多次在年改會議上與陳建仁「針鋒相對」，在春節前遭到拔官撤換。報載，陳建仁在會議上，指責陳正棋的版本對退伍軍人太好，遭到陳據理力爭，直陳：國家給的退俸並不是退伍軍人去搶來的，而他所提出的版本並不是沒來由偏袒，主要是很多年長的退伍軍人若再被拿掉18%，生活可能出問題，為了退伍軍人的安定，也為了國家的安定，才建議不要讓退伍軍人感受到太強烈的剝奪感。

去年立法院臨時會通過公教警消年改法案時，退輔會副主委李文忠就振振有詞地為政策辯護：「相較一般公教人員退休時子女都已長大成人，軍人卻多半在40、50歲退伍，退伍年紀正好是子女求學之際，學費壓力沉重。因考量到軍人與公教的職場生涯型態不同，政府才將軍人年改與公教脫鉤處理。」李文忠所言，哪一點不適用在今天台灣的警察身上？

但是，為何政府硬是吃定警察，軍人可以脫鉤處理，警察不行？因為在整個所謂的「年改」過程中，全國警消的共同大家長內政部，從未為警消日以繼夜、長年超時超勤的工作形態反映，差點當上大法官的內政部長還是傑出的公法學者，也從未為退休基層警消的法定權益被剝削發聲過，警政署、消防署、移民署等機關首長也奉令噤聲不語；只有少數退休警消盡力上演「老殘遊記」，希望聲音能夠送到層峰耳中，但卻是經常以鐵絲拒馬、刀片流籠伺候，然後「老殘遊記」最常上演的戲碼就是：兄弟鬩牆、父子反目、大義滅親、六親不認等倫理悲喜劇。

看看巴西的警察，因不滿工資待遇與工作環境惡劣集體罷工，雖然去年4月巴西最高法院做出裁決，判定警方罷工違憲，但是巴西東北部北大河州的警察去年12月中又開始罷工，要求支付欠薪及改善工作環境。才罷工3周，盜竊案和暴力事件大幅增加，至少發生百起謀殺，州政府不得不宣布全州進入「公共安全災難狀態」。

當然，隨著今年選舉的接近，也開始有人注意到退休警察開始要以行動來展現實力，退警總會正在號召退休警消、警眷參選，也要結合願意支持警消的警友們，希望能夠建立更大的團隊，直接進入各級民意機關，為警察制定修正更合理的法規制度；不要再讓警察永世淪為被剝削的對象，在職時無法善盡人子、人夫、人父之責，退休時健康殘敗，退休金無法溫飽終老。

不要再有長期停止輪休當站警、超勤40小時換1支嘉獎的血汗剝削了！退警已經走上了街頭，別逼現職警察也要效法國際怠工吧！

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)