朱劉會凸顯大陸靈活反獨

2018年03月27日 04:10 中國時報 謝志傳

新北市長朱立倫在大陸兩會結束後率團登陸，先後見了上海市委書記李強與國台辦主任劉結一，尤其是26日的「朱劉會」引人注目，這是劉結一接掌國台辦之後首次與藍營政治人物的會面。

中共總書記習近平於大陸兩會期間說，「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去。」《人民日報》解讀此為習近平對台獨的嚴正警告，這是大陸反獨的代表宣誓，而朱劉會則體現了大陸反獨的對台政策。

《台灣旅行法》通過後，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚訪問台灣，使得民進黨政府認為美國支持台灣的力道更加大了。川普任命鷹派的波頓擔任國家安全顧問，可能使得台灣的獨派欣喜過望，因為波頓支持美國同時承認中國大陸與台灣，而且主張恢復美國在台駐軍。在北京眼中，川普此類人事安排與強硬對中國的政策，可能對台灣的獨派釋出錯誤訊息，因此亟需一個場合再次重申反獨立場。

以往國共論壇是非常適合的場合，因為論壇每年定期舉辦，且兩黨高層會面重申共同的政治基礎，並宣示反獨的立場。今年到目前為止，國共兩黨對於議題、時間與地點尚未敲定，因此北京必須另外尋找合適的場合。另一個合適的場合便是台北市與上海市的雙城論壇，畢竟柯文哲認同「兩岸一家親」的理念。但是柯文哲此舉使得民進黨基層深表不滿，認為柯文哲背離綠營路線。此外，適逢年底的台北市長選舉，民進黨當然要避免讓柯文哲利用雙城論壇為選情加分，故不批准上海市台辦主任李文輝入台，導致雙城論壇至今懸而未決。

民進黨政府上台以來，拒不承認九二共識，實行去中國化，使得台灣越往獨的方向走。儘管「反獨促統」一向是中共對台政策的精髓，然而現階段反獨的力道大於促統，畢竟大陸希望兩岸做到心靈契合的統一需要時間。在台灣，國民黨是支持九二共識與反對台獨的一股力量，因此大陸國台辦主任與國民黨的直轄市長見面，自然會宣示大陸反對台獨的堅定立場。況且朱立倫已無連任壓力，擔任過國民黨主席，也與習近平舉行過「朱習會」，深具代表性。

劉結一透過與朱立倫的會面，不僅重申大陸的基本立場，那就是支持體現一個中國原則的九二共識，反對台獨與實踐大陸對台工作報告的內容，透過朱劉會，更可以看出大陸對台政策越來越細膩，且掌握主動權。

民進黨政府應該思考如何突破兩岸現在的僵局，可學習南韓總統文在寅化解朝鮮半島危機的謀略，走出屬於兩岸的一條路，而非把台灣的安全依託在美國與日本之下。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)