2018年03月27日 04:10 中國時報 柳金財

針對近來大陸提出31項惠台措施，行政院回應這是「名為惠台、實為利中」的對台政策，並指出這有利於吸收台資、技術及人才以解決大陸經濟困境。然而台灣民眾對惠台措施認知，呈現「對經濟領域警戒、對社會領域認同」的二元悖論。

首先，民眾對惠台措施的認知是「統戰作為」略高於「善意表示」。根據台灣民意調查基金會民調指出，41.9%民眾認為惠台措施是「統戰作為」；30.1%民眾認為是大陸的「善意表示」。約4成台灣民眾受到傳統教育的政治社會化影響，及政府長期宣傳形塑「大陸政權圖像」，認為惠台措施實為對台統戰策略之一環。相對多數人對惠台措施表示懷疑，對蔡英文兩岸政策的表現，也只有32.6%滿意，57.3%不滿意。無論是大陸惠台或蔡政府的大陸政策，皆未取得民意過半的滿意支持。

其次，惠台措施雖利於爭取台灣民心並產生磁吸效應，但民眾卻產生對經濟領域疑慮、社會領域高度肯定的兩元悖論的矛盾衝突現象。依「東森雲」進行的惠台措施調查，68.5%網友認為可拉攏台灣人心，另28.2%網友則認為無法達成目的。74.7%網友擔心台灣企業會爆發出走潮、加速企業外移到大陸的速度，高度警戒台資企業赴陸投資的疑慮心態，適足以反映出蔡政府將「惠台」改成「對台」31項措施的社會基礎。另有19項提供台灣民眾在大陸學習、創業、就業、生活的居民待遇，高達72.7%的網友表示認同，這顯示民眾對兩岸社會文化交流持開放態度。

最後，民眾多對蔡英文兩岸政策的應變處理能力表示疑慮，年輕族群對大陸友善程度增加。《遠見》雜誌針對「惠台」措施調查指出，民眾對蔡當局在兩岸關係的應變能力信心不足，68.5%表示沒有信心，有信心者僅24.5%。惠台措施也凸顯出台灣的最大隱憂「人才流失」，有高達71.5%民眾同意人才將外流。

調查顯示年輕族群對大陸的友善程度增加，不友善程度減少。18至29歲的「天然獨」世代，10年前調查顯示不友善的比例高達50.8%，為所有年齡層中最高，然現今則下降至39.8%，成為所有年齡層中最低，59.6%願意到大陸發展。

蔡政府認為惠台31條屬於擴張性或新增者項目達1/2，故難曰「惠台」而是「對台」措施，如此針對性議論彼方政策，從而採取限制性、管制性措施，可說是「新戒急用忍」路線抬頭。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)