2018年03月27日 04:10 中國時報 楊方儒

洩密案爆發迄今，看起來美國主流社會對於Facebook的長期不滿，如火山般一次性爆發出來，真的是要臉書創辦人祖克柏「非死不可」了。

Tesla創辦人馬斯克秒刪Tesla與SapceX的粉絲專頁，也來趁機踩一腳！當然，假新聞、用戶隱私、偏頗算法、粉專廣告都非一日之寒，我個人在1年多前即指出，臉書在台灣不創造GDP，不提升就業率，不設立產品研發中心，還沒有繳納應當的稅負，這「三不一沒有」，早就是臉書「殖民」之痛。

關鍵是，臉書過去10年的霸權發展，就像臥室中的大象，大家都避而不談，更視而不見。臉書與谷歌兩家公司在台悶聲賺大錢，LINE也剛剛宣布了在台的生態系統打造大計，可以想見3到5年後，台灣人都用LINE Pay進行小額轉帳與各種金融行為。臉書的生態系，還包括messenger、Instagram與whatsapp，而Google的生態系則更廣，從郵件、地圖、YouTube到底層的安卓系統，每分每秒都與1800萬手機用戶密不可分。當用戶的時間與金錢，都被智慧型手機全面掌握時，包括用戶數據與資安隱私，以及假新聞與政府稅基，乃至於精準算法與人工智慧導入，全部都是類似Uber的跨境行為時，台灣政府與社會將更無力應對。

臉書確實「Be Evil」，諸多要務該做而未做。舉例來說，台灣數百萬小廣告主都要自己去向國稅局申報20%的稅額嗎？還要去找代理商下廣告，才拿得到發票嗎？對臉書來說，這些都是內部的廣告系統與各國營運布局，卻要以粉專廣告主早已簽署合約，推卸責任給數百萬粉專廣告主，而財政部也束手無策，只能被動糾舉粉專廣告主，考驗大批公務員追稅的「工人智慧」。

如今是移動互聯網的下半場，手機上的軟體與服務已經沒有太多競爭與創新。在台灣本土公司與團隊越來越邊緣化的前提下，列強的掌控力沒有最強，只會更強。

如大家所預期，臉書的使用年齡層「老化」，但年紀較大的用戶含金量不是更高嗎？粉專作為臉書商業模式的金雞母，如今的轉化率與點擊率越來越低，而廣告投放價格越來越高，但台灣人沒有選擇，從縣市長參選人到電商平台，還是拚了命下廣告。

因為只有臉書擁有多數用戶的海量數據，戶籍在中南部卻在台北上班的選民，絕對是各政黨傳統民調方式接觸不到的。舉個2020年的例子來說，屆時的總統與立委大選，對藍綠陣營與第三勢力的參選人而言，臉書可能還是唯一的選擇。

這是台灣人對臉書的好感與臣服！在你的同溫層，又有看到誰參與「#deletefacebook」了嗎？（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)