普欽奈拉 世紀經典台灣首演

2018年03月27日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

60名熱愛音樂舞蹈的國高中青年學子，經樂舞青春計畫半年300小時專業培訓後，今年將越級挑戰大師史特拉汶斯基世紀經典作品《普欽奈拉》，在高雄春天藝術節演出全版舞劇。高雄市文化局表示，這是樂舞青春計畫4年來難度最高的一次表演。

60學子培訓300小時

第4屆樂舞青春再度邀來第2屆《長大的那些小事》義大利知名編舞家FRANCESCO D’ASTICI擔任藝術總監。他說，《普欽奈拉》1920年世界首演時的舞台服裝設計是畢卡索，為將這齣有新古典主義創作濫觴美譽，以及被公認史特拉汶斯基最好的作品之一的節目做好，他還專程從義大利帶來劇中所有面具。

60名熱愛舞蹈與音樂的幸運兒接受國際大師指導訓練，都很珍惜難能可貴的機會。就讀台東均一高中的陳洢芸說，半年多集訓期間，每周末坐3個多小時火車趕來高雄練習，「雖然辛苦，但一切都很值得！」

大師作品演出難度高

擔任樂舞青春4年指揮的涂惠民表示，演出曲目《普欽奈拉》是4年來最夢幻的作品，屬室內樂編制，很少被正式樂團演出，因為是史特拉汶斯基經典作曲，演奏難度達到專業等級，所以今年樂舞青春將挑戰4年來最難曲目，越級挑戰的學子將得到最大進步與提升。

共同編舞家蔡慧貞表示，樂舞青春是很有意義的教育計畫，看著一群青澀的青年舞者在半年內成熟蛻變，很有成就感。

樂舞青春計畫展現成果

文化局表示，這回挑選20世紀2位重要音樂大師史特拉汶斯基與勒萊·安德森作品，分別展現出二戰前後精緻古典與現代流行的2個截然不同風格與時代氛圍，將在春藝舞台上，演繹一場跳越時空的經典作品，尤其做為主秀的《普欽奈拉》，更是首次在台全版演出。

文化局說，樂舞計畫是對青年表演者的扎根與培育，持續發掘熱愛音樂和舞蹈的在地青年學子，透過專業的培訓，用「樂」與「舞」打造一場專屬於高雄的特色節目，4月14日至15日在大東文化藝術中心演出，歡迎民眾一起欣賞首次挑戰經典大師全版舞劇的表演，並為這些青年學子喝采。

(中國時報)