林人中帶鬧鐘 前進巴黎東京宮

〈我的鬧鐘會叫醒我〉段落，藝術家手捧著鬧鐘，在美術館的各個角落入睡。圖為2017年在台北市立美術館演出的版本。（張瑋攝，林人中提供）

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中國時報
／台北柏林連線報導

台灣藝術家首登巴黎東京宮博物館！近年活躍於歐陸的台灣藝術家林人中，受邀於4月參與近年頗負盛名的「Do Disturb藝術節」，將發表結合表演和行為藝術的作品《日常生活儀式系列》，探討時間的流動和循環。

巴黎東京宮博物館成立於2002年，是歐洲知名當代藝術中心之一，與龐畢度藝術中心並列為兩大當代藝術殿堂。除了舉辦各類型當代藝術展，自2015年起，策畫Do Disturb藝術節，集結行為藝術、舞蹈、聲音藝術、互動裝置、演唱會等內容，一連3天，從白天演到黑夜，藝術就在東京宮博物館的各個角落密集發生。

《日常生活儀式系列》是自2017年《八天兩夜與十個藝術家》裡的〈我的鬧鐘會叫醒我〉延伸而來，這支作品探討時間的流動，藝術家抱著鬧鐘在美術館空間裡睡覺，被鬧鐘叫醒之後，再換一個地方入睡，如此重複循環。

林人中表示，平常在劇場、音樂廳裡的表演，時間的流動是往前走的，「可能講完一句台詞、彈完一個樂句，時間就過去了，但在美術館裡卻有不同的『時間感』；像是畫作被掛在美術館的牆上，對這幅畫作而言，時間是凝固、靜止的；又或者是在美術館裡的錄像藝術作品，大多會不斷重複撥放同一支影片，對這支影片而言，它也有自己的循環和時間觀在裡頭，我想凸顯這部分。」

林人中出生於1984年，畢業於台藝大表演藝術研究所，現旅居歐洲，身兼行為藝術家、策展人和劇場人，代表作之一《吻別》於2016年登上歐洲宣言雙年展，近年編舞作品《二十世紀舞蹈史，在亞洲》，今年9月也受邀到巴黎舞蹈中心演出。

林人中表示，〈我的鬧鐘會叫醒我〉，是透過鬧鐘干預美術館裡的「時間感」，「手機的鬧鐘大多有循環功能，時間到了醒來按掉後，睡滿10分鐘，會再響一次，這種醒來又入睡的循環，像是永不終結一樣，對我來說，是有儀式性的，而入睡和醒來的循環，也反映了生命的某種狀態，觀看者可從這支作品，聯想到自己的生命狀態。」

(中國時報)

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